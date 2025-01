FCSB are deja asigurată o clasare în primele 24, însă păstrează speranțe inclusiv pentru top 8, ceea ce ar face ca bucureștenii să meargă direct în optimile Europa League. Ultimele meciuri, pe 23 și 30 ianuarie, împotriva lui Qarabag, la Baku, respectiv contra lui Manchester United, la București.

Ștefan Târnovanu: "Ce am reușit noi în Europa League e... nu fantastic, nu știu ce cuvânt să folosesc"



În același timp, FCSB luptă pentru un nou titlu în Superliga. Campioana a încheiat 2024 pe locul 2, la egalitate cu liderul Universitatea Cluj, iar vineri va juca primul meci oficial din 2025, contra lui FC Hermannstadt.



"E greu când ești angrenat în campionat și în cupele europene, dar nu neapărat greu din punct de vedere fizic, ci mental e cel mai greu. În primul rând, stai foarte mult plecat de acasă. Din șapte zile, poate două-trei dormi acasă.



E greu și pentru că în campionat întâlnești echipe de un anumit nivel și în trei zile te duci și joci cu o echipă care e peste noi cu foarte multe lucruri și trebuie să ne ridicăm la nivelul acela", spune Ștefan Târnovanu, portarul lui FCSB, într-un interviu pentru PRO TV.



Goalkeeper-ul titular de la FCSB mărturisește că nu s-ar fi așteptat niciodată ca echipa sa să aibă un parcurs atât de bun în Europa League: "Anul ăsta, ce am reușit noi în Europa League e... nu fantastic, nu știu ce cuvânt să folosesc. Oricine ar fi spus că avem 11 puncte după primele 6 meciuri... nu l-aș fi crezut, cu toate că eu sunt foarte optimist. Am mai zis în glumă, dar sută la sută să zic că vom face asta, nu. Era foarte, foarte complicat".

Ștefan Târnovanu: "Am cumpărat 45 de bilete la meciul cu Manchester United pentru rude și prieteni"



Târnovanu va avea practic un minisector pe Arena Națională la meciul cu Manchester United: portarul spune că a cumpărat 45 de bilete pentru prieteni, rude și apropiați. Ar fi luat și mai multe, însă tichetele s-au epuizat încă de la jumătatea lunii decembrie.



"Aștept să apăr contra lui Manchester, da, dar mai sunt încă trei meciuri până atunci. Aștept să înceapă campionatul să mă obișnuiesc puțin cu atmosfera. Aștept și meciul cu United pentru că suntem calificați din tot ce am înțeles, iar în Europa sper să mergem cât mai departe.



Cum va fi atmosfera cu United? Ținând cont că s-au vândut biletele cu o lună și ceva înainte de meci, vă dați seama ce va fi acolo! Fabulos, abia aștept.



Am cumpărat 45 de bilete în plus. Și astea doar așa... Sunt foarte mulți care mi-au scris foarte târziu și pur și simplu n-am mai avut cum să iau pentru că s-au dat. Am luat pentru rude, prieteni, prietenii prietenilor, cine a vrut să vină la meci. Vor fi ai mei veniți și de la Iași, dar și niște rude din Germania care și-au luat bilet de avion special pentru meciul ăsta. Vin pentru Steaua", a mai spus Târnovanu.

Târnovanu riscă să rateze meciul cu Manchester United. Portarul are deja două galbene încasate în Europa League, iar un avertisment contra lui Qarabag l-ar face să fie suspendat în duelul contra legendarului club din Anglia.