"Sirenele" care acopera criticile lui Becali. Pustii de sute de milioane de euro ai FCSB se bat in “bombite” sexy

Iubitele celor mai promitatori trei fotbalisi din lotul FCSB rup internetul cu postarile lor.

Dennis Man a ajuns la FCSB in octombrie 2016 si are, in acest moment, o clauza de reziliere fixata de patronul echipei la 100 de milioane de euro. El are o relatie cu Alexandra Ionela Grigorita, fosta Miss Eda Beauty Arad in 2014. Frumoasa bruneta a reusit sa mentina relatia cu „perla” de 100 de milioane de euro a lui Becali, desi a ramas pentru o vreme sa locuiasca in Arad si iubitul sau a stat intr-un Bucuresti plin de tentatii feminine, cei doi petrecand doar vacantele impreuna. Tanara a terminat anul trecut Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunnn” din Arad si a obtinut media generala 8,05 la Bac, dar a picat la mustata admiterea, in vara, la Facultatea de Psihologie a unei universitati private din Bucuresti, fiind admisa ulterior la alta de Administrare a Afacerilor.

Florinel Coman se iubeste cu Ioana Timofeciuc inca de cand juca la Viitorul. Fata este originara din Ovidiu, este supranumita „Ariana Grande din Constanta” si a dezvoltat impreuna cu Medeea, iubita lui Florin Tanase, brandul de haine ITM Clothes, fiind o impatimita a designului vestimentar si a social media. Ea a absolvit Liceul Teoretic "George Calinescu" din Constanta, specializarea filologie, profil bilingv - franceza, inscriindu-se apoi la Facultatea de Drept a Universitatii Ovidius. Pe langa pozele de cuplu cu fotbalistul FCSB, in schimbul caruia Becali cere tot 100 de milioane de euro, seducatoarea Ioana incarca des si instantanee provocatoare sau in tinute mai sumare, foarte apreciate de prietenii virtuali.

Desi nu a jucat prea mult in ultima perioada, Olimpiu Morutan nu are motive sa se planga in privinta vietii amoroase. "Si-a luat gagica, a luat niste bani si acum gata, crede ca e fotbalist", spunea Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, in februarie 2018, pe fondul scaderii de forma a pustiului. Mijlocasul, care are o clauza de reziliere de 70 de milioane de euro, este combinat cu Paula Olah, o superba studenta la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, oras din care e originar si jucatorul FCSB. Desi s-au facut presiuni ca cei doi sa nu mai continue relatia, Olimpiu nu a putut renunta la iubirea frumoasei clujence, cei doi petrecand o vacanta la Barcelona, dupa ce fotbalistul a fost anuntat ca nu va face parte din lotul nationalei U21 pentru Campionatul European. Fata a cochetat si ea cu modellingul si are pe conturile de socializare fotografii de la sedinte la care au contribuit profesionisti ai domeniului.