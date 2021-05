Finala Europa League: Villarreal - Manchester United, LIVE de la 22:00 | Emery, aproape de al patrulea trofeu din competitia preferata! Villarreal poate cuceri prima cupa europeana

13:00

Duel tare in finala Europa League! Unai Emery, antrenorul care a cucerit de trei ori trofeul alaturi de Sevilla, vrea sa isi treaca in cont a patra cupa, in timp ce Ole Gunnar Solskjaer, ar fi la primul astfel de trofeu in cazul unei victorii.

Villarreal nu are niciun trofeu european, iar o victorie ar fi imensa pentru istoria clubului. Echipa lui Emery vine dupa infrangerea cu Real Madrid din ultima etapa din La Liga, iar in semifinalele Europa League a reusit sa elimine tot un club englez, pe Arsenal.

De cealalta parte, United vine dupa o victorie in ultima etapa cu Wolves, iar in semifinalele competitiei a reusit sa o elimine pe Roma, cu 8-5 la general.

Cele doua echipe s-au mai intalnit de patru ori, in Champions League de fiecare data, iar toate partidele s-au incheiat 0-0.