FAZA ANULUI! Babel l-a faultat pe Nyom, apoi a luat-o RAZNA si a inceput sa se tavaleasca! Ce a facut in fata arbitrului

Babel s-a enervat dupa ce l-a vazut pe camerunezul Nyom la pamant in urma unui duel direct.

Ajax a facut un meci modest in Spania, la Getafe. A pierdut cu 2-0 si are misiune grea in retur. Semifinalista Champions League din sezonul trecut a plecat insa acasa cu o faza de pastrat in istoria sezonului.

Babel l-a imitat pe Nyom intr-un rol de teatru autentic. :)