Mai tare ca Gigi Becali! Un milionar din Hong Kong e patron de club, presedinte, director sportiv, antrenor secund si jucator

Milionarul Koon Wing Yee si brazilianul Detinho formeaza linia de atac a echipei, desi impreuna au 111 ani.

Clubul Wing Yee Football Team a fost infiintat in 2006 si joaca in Hong Kong First Division, liga a doua din teritoriul revenit de curand in posesia Chinei. Acesta e patronat de controversatul afacerit Koon Wing Yee (64 ani), un milionar cu afaceri in domeniile imobiliar si financiar, care a fost legitimat ca fotbalist inca din 1994, inclusiv un sezon la Happy Valley AA, multipla campioana in Hong Kong. Pe langa pozitia de patron, el ocupa in club si functiile de presedinte, director sportiv, antrenor secund si jucator.

Yee a evoluat in sase meciuri in acest sezon, fara sa inscrie vreun gol sau sa dea vreo pasa decisiva. El joaca atacant, iar colegul sau din compartimentul ofensiv este brazilianul Detinho (47 ani), cei doi formand un atac ce insumeaza 111 ani. Detinho a fost jucator la echipe din Brazilia si Portugalia, precum Vasco da Gama, Pacos de Ferreira, Oliveirense si Leixoes, iar incepand cu 2006 a jucat in Hong Kong, la South China AS, Citizen AS si Wing Yee FT.

AFACERISTUL, ACUZAT CA A COLABORAT CU TRIADELE CHINEZESTI

Koon Wing Yee a intrat in atentia presei aisatice in 2014, cand fostul director al Sino Union Petroleum and Chemical (SUNPEC), Hui Chi-Ming, a depus o plangere penala impotriva lui, acuzand ca a fost extorcat de 100 de milioane de actiuni ale companiei, dupa ce a fost amenintat de membrii ai unei triade chinezesti ca va agresat si ca ii vor fi arse birourile. In acelasi caz, Hui a dezvaluit ca actiunile ar fi fost "spalate" prin intermediul unei subsidiare a companiei Easyknit, detinuta de Yee.

Patronul-fotbalist a fost declarat nevinovat de judecatori, desi se adusesera dovezi ca facuse echipa cu mafiotul Cheung Tze-Keung, poreclit "Big Spender" ("Cheltuitorul"), pentru a pune presiune pe fostul actionar, amenintat inclusiv ca va fi aruncat la rechini de viu. Desi recunoscut ca a fortat putin preluarea pachetului majoritar al SUNPEC, dar doar "pentru a ii creste valoarea" pentru fostul proprietar, Koon Wing Yee a negat acuzatiile de santaj si constituire de grup infractional organizat, spunand ca procesul i-a fost inscenat de oficiali guvernamentali de rang inalt din Hong Kong. In mod suprinzator, el a primit si despagubiri de 30 de milioane de dolari hongkonghezi.