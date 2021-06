Gigi Becali nu l-a uitat pe Adrian Petre: "Nu are nicio treaba si rateaza 100 de ocazii pe meci!"

Adrian Petre este liber de contract dupa despartirea de UTA Arad.

UTA a renuntat la Adrian Petre dupa doar 4 luni, in care a reusit sa marcheze un singur gol in 15 meciuri. Atacantul este liber de contract in acest moment, dar Becali a declarat ca nu l-ar mai transfera nici daca cineva i-ar oferi bani in schimbul sau.

"Adi Petre? Ce sa mai fac cu el? Si daca imi da unul 100 de mii de euro, nu il mai transfer. Nu are nicio treaba si ratează 100 de ocazii pe meci. Pai, UTA il da afara si il iau eu de bun? Toti l-au dat afara pe unde l-au prins", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Adi Petre a evoluat pentru FCSB 8 luni, in perioada februarie - octombrie 2020. Atacantul nu a fost pe placul lui Becali, asa ca dupa numai 16 meciuri, in care a marcat 3 goluri, a fost imprumutat in Serie B, la Cosenza. Din pacate, Petre nu i-a convins nici pe italieni, asa ca dupa 4 luni, in care nu a marcat niciun gol in 9 meciuri, s-a intors la FCSB. UTA, i-a intins o mana de ajutor si l-a cumparat de la gruparea ros-albastra, dar ratarile sale l-au exasperat pe antrenorul Laszlo Balint, iar aradenii nu vor mai conta pe serviciile sale pentru sezonul viitor.