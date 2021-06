"Lunetistii il aveau in vizor!" Activistul care a aterizat pe stadionul din Munchen, la un pas sa fie impuscat

Activistul Greenpeace care a fost la un pas sa se prabuseasc in tribunele stadionului din Munchen, marti seara, inaintea meciului dintre Franta si Germania a evitat la limita sa fie impuscat.

"Lunetistii il aveau in vizor! Daca politistii ar fi considerat ar putea declansa un atac terorist, el ar fi platit cu viata", a spus, miercuri, ministrul de Interne al regiunii Bavaria, Joachim Herrmann.

Lunetistul a refuzat sa apese pe tragaciul armei dupa ce a vazut sigla Greenpeace.

???? close call… #Greenpeace protestor gets tangled in aerial cam while landing at #Euro2020. pic.twitter.com/XsWYeYkyaE