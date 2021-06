Kane se ia dupa Neuer! Ambii capitani vor aparea pe Wembley cu bandorelele curcubeu, pentru sustinerea comunitatii LGBT 

Dupa ce UEFA initial l-a investigat pe Neuer pentru ca a purtat simbolul LGBT, dar n-a luat nicio decizie de pedepsire a acestuia, capitanul Germaniei a purtat banderola curcubeu la toate meciurile din grupa.

Acum si capitanul Angliei, Harry Kane, a anuntat ca o sa poarte acelasi simbol, ca semn de solidaritate cu comunitatea LGBT in luna Pride.

❤️????????????????????@HKane will join @DFB_Team's Manuel Neuer in wearing a rainbow captain’s armband for tomorrow’s game at @wembleystadium to mark the end of Pride month, as the #ThreeLions stand in allyship with LGBTQ+ communities around the world. pic.twitter.com/ML8yEnz6Gn