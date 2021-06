Alerta la Euro 2020! Medicii le cer fanilor sa nu mai mearga la meciurile organizate pe Wembley! "Cine se duce pe stadion isi asuma un risc"

Tulpina Delta a Covid-19 face ravagii in Anglia, iar medicii le cer fanilor sa nu mai mearga in insula pentru meciurile de la Euro 2020.

"Ii sfatuiesc pe suporteri sa nu calatoreasca pentru a vedea meciurile. Puteti raspandi tulpina Delta in tarile voastre, chiar daca sunteti vaccinati, chiar daca respectati regulile de distantare! Cine merge pe stadion acum isi asuma un risc", a declarat, pentru Passauer Neue Presse, seful Asociatiei Medicale Mondiale, medicul german Frank Ulrich Montgomer.

Acesta l-a criticat pe premierul britanic Boris Johnson, care a deschis frontierele Angliei pentru fotbal: "Nu inteleg de ce a autorizat aceasta deschidere pentru Euro. E numai populism".

La randul sau, un inalt reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut un anunt ingrijorator. "In unele orase in care s-au disputat meciuri de Euro, cazurile de coronavirus sunt in crestere", a afirmat Rob Butler, directorul executiv al OMS pentru Europa.

La Copenhaga, dupa meciul Danemarca - Belgia, scor 1-2, au fost depistate 29 de cazuri de cazuri de Covid-19. Trei dintre acestea au fost cu tulpina Delta.

De asemnenea, 86 de fani finlandezi s-au infectat cu coronavirus la Sankt Petersburg.

Urmatoarele meciuri de la Euro 2020 programate in Anglia, pe stadionul Wembley, sunt: Italia - Austria (26 iunie, ora 22:00) si Anglia - Germania (29 iunie, ora 19:00). Ambele partide vor avea loc in optimile de finala.