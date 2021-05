BREAKING NEWS | Van Dijk, out de la EURO! Anuntul a fost facut chiar de catre starul olandez

Van Dijk nu a mai jucat de cand a suferit ruptura de ligamente incrucisata in meciul cu Everton, din octombrie anul trecut.

Miercuri, fundasul olandez a confirmat ca va rata turneul final din aceasta vara pentru a se concentra pe revenirea la conditiile fizice optime pana la inceperea sezonului urmator.

"In aceste zile am ajuns la o decizie pe care trebuia sa o iau: sa merg la Euro, da sau nu? Cu tot ce se intampla, simt din punct de vedere fizic ca decizia corecta ar fi sa nu merg la Euro si sa intru in ultima mea faza de reabilitare. Intreaga mea concentrare va fi pe inceputul sezonului urmator, pentru ca este un obiectiv realist.

Bineinteles ca sunt dezamagit ca voi rata Euro, dar lucrurile sunt in asa maniera si trebuie sa le accept. Cred asta e decizia cea mai buna. E greu, dar ma voi obisnui cu ea", se arata in declaratia lui Van Dijk facuta pentru site-ul oficial al lui Liverpool.

Capitanul olandezilor a jucat doar 8 meciuri pentru "cormorani" in acest sezon, iar echipa sa a fost extrem de afectata in defensiva de la accidentarea acestuia.

