Prinț și cerșetor. Andrei Grecu scrie despre doi mari fotbaliști care au fost eliminați de la EURO

A fost neamțul Kroos cel care și-a făcut bagajele și peste vreo trei ore l-a urmat și Cristiano Ronaldo. Diferența dintre cei doi?! Unul a ieșit cu fruntea sus, altul cu o ipostază pe care nu vrea s-o accepte deși oglinda-oglinjoară nu-l mai vede demult cel mai bun din țară.

Kroos renunță la fotbal într-un moment în care are cine să-l regrete și încă-ți vine la gură clișeul cu „mai putea juca un an sau doi”. Dar Kroos, la fel ca Zidane, a știut când să iasă din scenă. Depinde și pe care trepte te duci atunci când încă mai răsună „Show Must Go On!”. Unii se duc acasă, alții în Arabia, SUA, Japonia sau la clubul care i-a lansat în fotbal. Kroos își îmbrățișează rolul de soț și tată și lasă loc pentru alții în tricoul Madridului și Manschaftului.

Nu același lucru îl putem spune despre Cristiano. Nimeni n-a avut curaj să-i spună că nivelul din preliminarii nu e din același film cu un turneu final, iar portughezii irosesc 4 ani doar pentru capriciile unui fotbalist care renunță să înfrunte realitatea. Al doilea turneu final, la rând, în care Ronaldo își încurcă naționala. La World Cup a fost sacrificat selecționerul că și-a permis să-l scoată din echipă. Acum, mă întreb, oare nu-i este deloc rușine lui Cristiano de colegii săi după tot ce-a fost la acest Euro? Sau mai bine zis, ce n-a fost.

Chiar și la 40 de ani să aibă tot mintea unui copil de 20?! Da, ok, ne place să sărim pe versurile de la Voltaj cu „tânăr vreau mereu să fiu, ca la 20 de ani, fără griji și fără bani”, dar nu se aplică peste tot contextul ăsta. Portugalia putea defila la acest Euro, dar s-a opus Cristiano. Asta am zis încă dinainte de turneu. Dacă n-ar fi Cristiano, Portugalia ar putea câștiga la pas acest European.

La fel cum englezii ari fi fost cam greu de oprit, dar l-au păstrat pe Southgate. Revenind, una-i să pleci acasă când încă ești în vârf, alta-i să-ți „cânte” printre dinți colegii, fanii și ceilalți din jur: lasă-te!

Nimeni nu scoate din context dorința infinită pe care Cristiano o emană și foamea pentru trofee precum și acel ego care are nevoie de astfel de scene. Dar să fim sinceri, omul s-a făcut de râs la Euro. Fotbalistic, Cristiano a fost o umbră, la fel ca la Mondialul de acum 2 ani. Dar m-aș lega chiar și de acele scene cu Slovenia când l-a apucat plânsul pe teren după un penalty ratat.

Unul e matur și știe să iasă în aplauze

Alea nu-s lacrimi de compătimit, alea-s lacrimi cu eticheta lipită: „uitați-vă la mine, toate camerele trebuie să fie pe mine” dar ne-am obișnuit deja cu acest comportament narcisist. Pe unii încă-i mai mișcă și asta-i trist. Dar pot înțelege că idolul rămâne sfânt până la ultima melodie din playlist.

Sau poate a fost momentul în care și-a dat seama că nu mai e cine a fost. Dar aș merge mai repede pe prima variantă, din moment ce s-a ținut pe teren 120 de minute și cu Franța, să strice tot până la capăt.

N-am fost fan Kroos niciodată, Cristiano nici atât. Dar uite că unul e matur și știe că trebuie să iasă în aplauze, altul insistă să fie o pacoste la batrănețe și nu-i spune nimeni că poate fi rege la arabi fără să-i mai deranjeze pe ai săi, de acasă.