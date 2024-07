Această înfrângere a marcat și sfârșitul unui capitol pentru unii dintre cei mai emblematici jucători ai echipei, inclusiv Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez: "Am căzut cu onoare"

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a vorbit deschis în interviurile de după meci despre durerea eliminării, dar și despre mândria pe care o are față de echipa sa.

"Este un moment trist, pentru că jucătorii au luptat și au făcut tot ce s-a putut în ultimele săptămâni. Există tristețe în vestiar, fanii noștri meritau o bucurie, dar am căzut cu onoare. Am arătat valorile fotbalului portughez, cu multă posesie a mingii. Franța este o echipă periculoasă, dar ne-am apărat bine, am jucat de la egal la egal. A fost crud că nu am putut marca. Am avut ghinion la loviturile de departajare", a declarat Roberto Martinez, citat de publicația lusitană Abola.

Emoții mari pentru Pepe și Ronaldo

"Vestiarul este plin de emoții acum și sunt sigur că jucătorii vor crește mult după acest meci. Am creat multe ocazii de gol. A fost o prestație care ne face să privim viitorul cu mare mândrie", a adăugat selecționerul.

Antrenorul a vorbit și despre impactul emoțional al eliminării, mai ales pentru veteranii echipei.

"Pepe a fost un exemplu pe tot parcursul turneului. Ca antrenor, sunt mereu atent la ce face pe teren. Jucători precum Gonçalo Inácio sau António Silva vor învăța multe din această eliminare, vor câștiga experiență și dorința de a se îmbunătăți, întotdeauna privind la ce a făcut Pepe", a mai spus tehnicianul.

Roberto Martinez: "Nu ne vom opri aici!"

În final, Martinez a transmis un mesaj de mulțumire fanilor portughezi:

"Am pierdut, dar am pierdut cu mândrie, dând totul în fiecare minut, în stilul portughez. Nu ne vom opri aici. În viitor, vom da tot ce avem mai bun", a spus Martinez.

Semifinalele EURO 2024

După eliminarea Portugaliei, Spania și Franța se vor întâlni în prima semifinală a EURO 2024. Partida este programată pe 9 iulie, de la ora 22:00, pe "Allianz Arena" din Munchen. Cealaltă semifinală va fi decisă în urma partidelor Olanda - Turcia și Anglia - Elveția.