Vasile Mogoș a zis tot ce avea pe suflet după U Cluj - CFR 1-1

Un tip direct, care spune mereu tot ce gândește și nu menajează pe cineva, Vasile Mogoș a avut un discurs sincer după remiza echipei sale, joi seara, în Cupa României, cu U Cluj, partidă jucată pe Cluj Arena, într-o atmosferă impresionantă.

Vasile Mogoș, discurs dur

Fundașul trupei din Gruia a spus direct: "Mai slabi de atât nu am fost niciodată!"

”A fost o atmosferă foarte frumoasă, în opinia mea am fost foarte slabi în prima repriză. A fost acel autogol, dar se întâmplă în fotbal. E bine că am revenit și că am egalat. Bravo lor că au jucat bine, dar e vina noastră, mai slabi de atât nu am fost niciodată. Am încercată să dau un gol astăzi, dar nu am reușit.

Doamne ajută să dau data viitoare. Noi ne-am făcut treaba a doua repriză, dar meciul se începe cu prima repriză și acolo am fost slabi. Mergem la Sibiu să câștigăm acum. Am jucat multe amicale cu ei și știm cu joacă”, a declarat Vasile Mogoș, potrivit Digisport.

Cotat la 500.000 de euro, Vasile Mogoș (31 de ani / 1,86 m) a strâns patru selecții la naționala României și are contract cu CFR Cluj până pe 30 iunie 2025. Fotbalistul a fost adus de Andrea Mandorlini în această vară, de la gruparea italiană Crotone.

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (1-0), joi seara, pe Cluj Arena, într-un meci din Grupa B a Cupei României. ''U'' a deschis scorul prin autogolul fundaşului croat Anton Kresic (41), după un corner executat de Dan Nistor. CFR a egalat în repriza secundă prin reuşita lui Daniel Bîrligea (66), cu un şut din careu. ''U'' a ratat o mare ocazie prin Dan Nistor (70), care a şutat pe lângă poartă din poziţie ideală.

Cupa României - GRUPA B

CSA Steaua – FC Rapid 1923 0-0 (0-0)

CSM Alexandria – FC Botoșani 2-1 (0-1)

Au marcat: Gîdea ’49, Ed. Sîrbu ’90+3 / Șeroni ’21 – penalty

Universitatea Cluj – CFR Cluj 1-1 (1-0)

Au marcat: Kresic ’41 – autogol / Bîrligea ’66

Clasament

CFR Cluj 2 1 1 0 4-2 4p

Universitatea Cluj 2 1 1 0 4-2 4p

FC Rapid 1923 2 1 1 0 3-1 4p

CSM Alexandria 2 1 0 1 3-4 3p

CSA Steaua 2 0 1 1 1-3 1p

FC Botoșani 2 0 1 1 2-5 0p