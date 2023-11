Dan Nistor a marcat nouă goluri și a oferit șase pase decisive în primele 16 meciuri din acest sezon. Veteranul Universității Cluj ocupă primul loc în clasamentul golgheterilor din Liga 1, la egalitate cu Aurelian Chițu, atacantul lui FC U Craiova.

Dan Nistor, la echipa națională?

După derby-ul cu CFR Cluj, din Cupa României, scor 1-1, Dan Nistor a fost întrebat despre laudele primite din partea specialiștilor în ultima perioadă, unii dintre ei propunându-l chiar la echipa națională.

"Le mulțumesc foarte mult specialiștilor. Asta rămâne la aprecierea selecționerului, dacă el dorește să mă convoace, dacă are nevoie de mine. Dacă nu, e problema dânsului. Important e ca echipa națională să se califice pentru că asta ne dorim cu toții", a spus Dan Nistor, după meci.

Nistor are șapte meciuri la echipa națională a României. Ultima sa prezență sub tricolor datează din noiembrie 2020, de la meciul cu Irlanda de Nord (1-1), din Liga Națiunilor, când selecționer era Mirel Rădoi.

România va juca împotriva Israelului (18 noiembrie) și Elveției (21 noiembrie) în ultimele meciuri din preliminariile EURO 2024

Dan Nistor: "Dacă aș putea să joc din trei în trei zile, aș face-o cu mare drag"

În ceea ce privește meciul cu CFR Cluj, Nistor spune că rezultatul de egalitate este echitabil, însă regretă că nu le-a putut face o bucurie fanilor Universității.

"Am avut acea ocazie a mea foarte mare. Din păcate, nu am reușit să marchez. A fost un rezultat echitabil, un meci spectaculos, iar în tribună am dominat noi clar. Ne va aștepta un meci greu la Botoșani. Suntem trei echipe cu patru puncte, vom merge la Botoșani să câștigăm și să ne calificăm.

Azi era cel mai important să câștigăm pentru a le face o bucurie fanilor ținând cont că jucam cu rivalii din oraș. Al doilea pas e să batem duminică. Suntem pe drumul cel bun, jucăm un fotbal frumos și de ce să nu ne sperăm la play-off?

Nu sunt obosit. Mister a zis să nu riște ținând cont că am avut o accidentare destul de serioasă în trecut. Asta a fost decizia lui, o respect. Nu am simțit nimic, dar astea sunt deciziile antrenorului și trebuie să le respect.

Mie îmi place să jucăm din trei în trei zile. Nu mai facem antrenamente fizice. Având o vârstă înaintată cred că ne ajută foarte mult. Dacă aș putea să joc din trei în trei zile, aș face-o cu mare drag", a mai spus Nistor.