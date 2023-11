A câștigat cu 3-0 dar ar putea fi eliminată din Cupa Spaniei din cauza unui fotbalist 

Echipa din LaLiga s-a impus cu 3-0 în duelul din deplasare, datorită golurilor marcate de Callejon, în minutul 19, Weissman, în minutul 88, respectiv Diedhiou, în minutul 90. Cu toate astea, Granada ar putea avea mari probleme și riscă eliminarea din competiție din cauza portarului folosit titular.

Adri Lopez (24 ani) a fost titular în duelul câștigat de echipa sa cu 3-0 în prima rundă a Cupei Spaniei. Conform Relevo, citați de sport.es, Granada l-a înscris pe portar pentru duelul de joi seară, deși Lopez este înscris la a doua echipă a clubului, Recreatiivo Granada, care participă într-o competiție de amatori.

Granada riscă eliminarea din Cupa Spaniei

Regulamentul nu permite echipelor să folosească astfel de fotbaliști, care nu activează într-o competiție profesionistă, dacă sunt mai mari de 23 de ani. Sursa citată precizează că în informațiile transmise cluburilor se menționează că „vorbind despre o competiție care nu are caracter profesionist, jucătorii înscriși la echipe dependente sau filiale care participă în Cupa Spaniei trebuie să fie mai mici de 23 de ani”.

Titularizarea lui Adri Lopez încalcă astfel regulamentul, în contextul în care portarul are 24 de ani. Antrenorul oaspeților, Paco Lopez, a vorbit despre această situație, precizând că nu are idee de ceea ce se întâmplă.

„Nu am nicio veste, știu ceea ce știți și voi. E o chestiune administrativă, am câștigat meciul, asta și trebuia să facem. Nu am idee. Nu știu cine e răspunzător de situația asta. Adri a jucat în Cupă și sezonul trecut. Dacă nu ni se transmite nimic despre regulament... știm că trebuie să fie 7 jucători profesioniști pe teren și am avut grijă la asta. Mai mult, am spus de ieri că Adri Lopez va juca, dacă am avut timp...”, a spus Lopez conform marca.com.

Preșdintele lui Arosa, Manuel Abalo Portas, a confirmat că clubul său va denunța aliniera rivalilor: „La pauză am fost informați, delegatul mi-a zis că arbitrul a știut de la început. I-am văzut pe oficialii Granadei extrem de agitați. Vom reclama alinierea”.