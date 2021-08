Steaua, eliminată de o echipă de elevi, studenți și curieri. "Suntem un club privat, altora le vin bani de la stat!"

Steaua a fost eliminată de Progresul Spartac, în turul al doilea al Cupei României, deși avea ca obiectiv câștigarea trofeului. Învingătoarea are o filosofie aparte pentru fotbalul românesc.

Răzvan Eremia este un manager atipic pentru România: promovează juniori de 16 ani, pune bază pe centrul de copii și juniori, își îndeamnă elevii să se țină de școală și îi înțelege pe cei care muncesc în paralel cu practicarea fotbalului, pentru a-și completa bugetul.

Tehnicianul celor de la Progresul Spartac, echipă care tocmai a eliminat mult mai bogata și mai galonata Steaua din Cupa României (2-1), după ce anul trecut îi crease o surpriză neplăcută Rapidului (3-2 d.pr.), spune că fotbalul din ligile inferioare este dominat de echipe finanțate de primării și alte instituții de stat, care creează o concurență neloială cluburilor private și prelungesc artificial cariera unor fotbaliști plafonați. Fost junior la Steaua și Sportul Studențesc, Eremia este licențiat în Comerț la ASE și a dus echipa de două ori în "16"-imile Cupei României.

Consideri că e o surpriză că ați învins Steaua?

Nu e o surpriză când câștigăm un meci. Ne pregătim să obținem cel mai favorabil rezultat posibil. Deși era o diferență evidentă de valoare între noi și Steaua, e un decalaj enorm de buget, posibilități, de nume de jucători, de experiență. Am avut mulți jucători tineri, am avut șapte născuți în 2004 pe foaia de joc. Nu au intrat toți, dar doi au fost titulari, au mai intrat încă doi pe parcurs. În lotul nostru, cel mai mic are 16 ani și cel mai în vârstă are 24 de ani neîmpliniți.

Ați eliminat pe Rapid, în sezonul trecut. E Progresul Spartac o specialistă a Cupei României?

Nu e doar rezultatul de acum, nu e doar eliminarea Rapidului, am mai fost în "16"-imile Cupei Romaniei, în 2018, ne-a învins greu "U" Cluj cu 1-0. Am fost și anul trecut, când ne-a învins Craiova. Am mai eliminat echipe de Liga 2, cum ar fi Metaloglobus. Am fost de două ori aproape de promovare în Liga 2. Putem spune că avem, din punctul ăsta de vedere, niște rezultate și o tradiție. Acest rezultat nu a venit de nicăieri. Însă, acum avem cea mai tânără echipă din istoria noastră, ca medie de vârstă. Bine, și când aveam echipa mai "bătrână", media de vârstă tot nu trecea de 23 de ani.

Cum găsiți jucători tineri de valoare, când toți se plâng că nu există?

Unul dintre principalele noastre obiective este să creștem și să promovăm jucători. Îi căutăm, încercăm să îi selecționăm, deși având o concurență foarte mare în București. Apoi îi pregătim ca să coincidă cu ceea ce le cerem din punct de vedere tactic, tehnic, fizic, mental la echipa mare. Sunt niște principii pe care le implementăm de când sunt mici până la seniori. Anul trecut, echipa de U17 a câștigat Campionatul Național, care nu e Liga Elitelor, dar e un campionat puternic, a doua competiție la nivelul lor de vârstă. Au câștigat doar cu victorii și la scoruri destul de mari. Avem grupe bune cam peste tot, în vara asta am fost la câteva turnee și am câștigat cu 2006, 2007 și 2008. Suntem un club care punem mare accent pe dezvoltarea juniorilor. Am investit mulți ani în chestia asta, încep să se vadă roadele. Avem un centru de copii și juniori destul de performant.

Sunteți unul dintre puținele cluburi private și cu stadion propriu...

Da, stadionul este al nostru. Proiectul a început acum 5 ani de zile, am știu de la început că vrem să avem propriul stadion și să ne bazăm pe jucători tineri. Avem două baze ale noastre, una este fosta arenă Prefabricate, unde s-a jucat meciul cu Steaua, și avem alta în comuna 1 Decembrie, unde avem un teren mare cu iarbă naturală și unul sintetic de mari dimensiuni.

A contat că îi știați pe cei de la Steaua din Liga 3, din sezonul trecut?

Am fost cu cei de la Steaua în grupă, ne-a ajutat și acest lucru. Am terminat la două puncte de FCSB, de locul al doilea, am ratat la mustață accederea în play-off-ul de promovare. Legat de sezonul trecut, există o frustrare, pentru că cei de la FCSB au folosit în majoritatea meciurilor câte 6-7 jucători de la prima echipă. Din cauza rivalității dintre CSA și FCSB, ei au trimis mulți jucători cu experiență la echipa secundă. Sunt ferm convins că, dacă nu ar fi fost ambele în aceeași serie, FCSB ar fi făcut ce face în mod normal, adică și-ar fi promovat jucătorii tineri, iar clasamentul seriei ar fi arătat altfel. Când am jucat meciul retur cu FCSB și au folosit jucătorii tineri, s-a terminat 4-0 pentru noi. Apoi, în play-off, au pierdut cu 4-1 cu Afumați, când au lipsti mulți din cei de la prima echipă. A fost o mică frustrare pentru că ne-am fi dorit și am fi meritat să jucăm în barajul de promovare, am fi putut înfrunta Steaua și acolo.

Cum vă descurcați cu bugetul, fiind un club privat?

Cum ne descurcăm într-o competiție dominată în proporție covârșitoare de echipe susținute de primării! Care, în loc să bage banii în altceva, plătesc jucători de fotbal plafonați și fără niciun viitor. E o altă frustrare a noastră și o spun deschis, pentru că asta e realitatea. E o diferență mare, pentru că noi trebuie mereu să căutăm resurse private, pe când cei de la primării sau de la ministere doar accesează niște fonduri care le sunt asigurate, pur și simplu, de la stat. Se dezavantajează direct echipele private și se creează o competiție complet inegală, dar ține și fotbalul românesc pe loc, nu îl ajută să se dezvolte și să progreseze. Noi am gândit clubul să fie privat, să nu depindem de banii de la stat, dar la Liga 2 și Liga 3 nu există o rețetă financiară pentru echipele de fotbal. Sunt mulți bani pe care îi cheltuiești, mai ales dacă ai bază proprie și centru de copii și juniori, dar nu prea sunt surse care să-ți aducă venituri. La Liga 3 nu sunt bani din televizări, la Liga 2 sunt foarte puțini. La nivelul ăsta, majoritatea cluburilor încearcă să ia jucători fără să plătească, foarte rar reușești să vinzi jucători și pe sume destul de mici. Nu prea e o rețetă financiară reușită.

Cum se descurcă jucătorii, din punct de vedere financiar?

Cei foarte tineri sunt la liceu. Cei mai mari sunt la universitate, avem la Sport, doi studenți la Politehnică și încă unul la o altă facultate. Învață, dar încearcă să-și facă loc și în lumea fotbalului. Cei de 20 și un pic de ani trebuie să se întrețină. Nu e de ajuns ce câștigă din fotbal și unii sunt curieri pe platforme de livrat mâncare sau au alte servicii pe lângă sport. Eu încerc să îi încurajez pe toți să își termine studiile și, dacă pot, să o facă la un nivel ridicat. Trebuie să se gândească la viitorul lor, pentru că fotbalul nu e o sursă sigură de venit, la nivelul ăsta. Avem mulți jucători care au făcut la pasul mai sus, chiar anul trecut am dat trei jucători la Liga 2, unul dintre ei e chiar Pacionel de la Steaua. Însă, până ajung să își câștige existența din fotbal, trebuie să se gândească și la Planul B.

Care e obiectivul din acest sezon?

Dacă o să avem ocazia să ajungem să ne luptăm pentru promovarea în Liga 2, o vom face cu toate puterile, cum am făcut și în sezoanele trecute. În Cupa României am ajuns de două ori în "16"-imi și am jucat pe un stadion mare, cum e cel de la Craiova, chiar dacă rezultatul a fost net în defavoarea noastră. A reprezentat o experiență bună pentru toată lumea de la Progresul, din care am învățat și chiar ne-a ajutat la meciul cu Steaua. Următorul meci e cu Chiajna, joi, la ora 17.30, Cred că au un lot de nivelul celor de la Steaua, au număr maxim de victorii în Liga 2, la fel ca Steaua, sunt clar echipa favorită. Pentru noi e o nouă provocare și încercăm să ne ridicăm din nou la nivelul adversarilor. Ne-am bucura să mai avansăm încă o rundă.

Tweet Steaua Cupa Romaniei calificare Progresul Spartac razvan eremia Citeste si: Prezentarea lui Edi Iordănescu la FCSB, joi, de la ora 14:30, live pe PRO X și www.sport.ro Românii joacă la PRO TV! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30!