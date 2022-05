Laszlo Dioszegi a băgat PIN-ul! Câți bani au primit jucătorii lui Sepsi pentru victoria cu Voluntari din finala Cupei României

Omul de afaceri Laszlo Dioszegi a vorbit la finalul partidei despre semnificația troferului pentru echipă și pentru un oraș care era învățat cu performanțele din baschetul feminin, dar a menționat și ce prime au avut jucătorii lui Cristiano Bergodi.

Laszlo Dioszegi: "Eu sunt un visător"

"Am meritat Cupa dacă ne gândim că noi am avut cel mai greu parcurs, am jucat numai cu echipe din Liga I şi numai în deplasare. Aşa că eu spun că merităm Cupa României. Eu sunt un visător, de 11 ani de când am înfiinţat clubul am tot visat. Dar sincer nu am visat vreodată să intrăm în Liga I... iar ca să câştigăm şi Cupa României... nu ştiu, parcă încă mai dorm. Şi nu vreau să mă trezesc niciodată dacă asemenea vise se îndeplinesc. Suntem un club mic, un oraş mic, dar inimos şi am reuşit să câştigăm Cupa României.

Este un trofeu foarte mare şi cred că suporterii vor fi foarte bucuroşi mâine când va fi sărbătoare în Sfântu Gheorghe. Pentru că în Sfântu Gheorghe în afară de baschet nu s-a câştigat nimic la nivel naţional. Dar iată că acum am câştigat Cupa României la fotbal şi sunt foarte mândru de jucători, de staff şi de suporteri", a afirmat Dioszegi.

900 de euro, prima de jucător

"Toţi jucătorii au o primă în contract, fiecare meci e recompensat cu 900 de euro. Nu avem bani să dăm prime uriaşe, dar mâine o să ne gândim şi o să le facem o bucurie băieţilor", a mai spus Dioszegi.

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a câştigat, joi seară, pentru prima dată Cupa României, învingând în finală, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari. Sepsi a mai jucat finala Cupei în 2020, când a fost învinsă de FCSB, scor 1-0. Joi seară, pe stadionul Giuleşti, golurile învingătorilor au fost marcate de Ştefănescu ‘22, ’38. Pentru FC Voluntari a înscris Dumitrescu de la Sepsi, în minutul 90+5, în propria poartă.