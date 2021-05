Suporterii din DDB promit plata unui salariu restant si viseaza la Cupei Romaniei! "Semifinala Cupei este la mana noastra!" Anuntul fanilor

Suporterii lui Dinamo s-au gandit sa ii rasplateasca pe jucatori dupa cele 4 victorii la rand din playout.

Dinamo a reusit sa castige cu scorul de 2-0 meciul cu FC Hermannstadt si s-a salvat matematic de la retrogradarea directa in Liga 2. Suporterii din programul DDB au fost multumiti de prestatia echipei de pe Stefan cel Mare si au promis ca vor finaliza plata unor salarii restante.

Fanii lui Dinamo au anuntat ca marti, inaintea meciului cu Astra Giurgiu din semifinalele Cupei Romaniei, le va intra in conturi o parte din salariile restante.

"Mobilizarea, cainilor! Trebuie sa ne platim jucatorii! Sunt jucatori cu 2 si 3 luni de restante! Dinamo are 4 victorii la rand, cu doua goluri marcate pe meci. Suntem in afara zonei critice in campionat si semifinala Cupei este la mana noastra.

Jucatorii au respectat eforturile suporterilor, au respectat antrenorul si au demonstrat caracter. Cele 4 victorii consecutive nu lasa loc de interpretari. Echipa si-a facut treaba si vom continua sa ne-o facem si noi! Dincolo de obligatia de a onora contractele, trebuie sa rasplatim atitudinea si munca lor! O VOM FACE!

DDB a fost, este si va fi mereu un partener de incredere! Suporterii lui Dinamo isi vor face mereu datoria fata de club! Cel tarziu marti, in ziua semifinalei, ne dorim ca un salariu restant sa le fie virat in conturi!", se arata un comunicat publicat pe pagina oficiala de Facebook, Peluza Catalin Hildan-Dinamo.

Marti, de la ora 20:15, Dinamo o va intalni pe Astra Giurgiu pentru returul semifinalei Cupei Romaniei. In tur, giurgiuvenii s-au impus cu scorul de 1-0.

