”E ca și cum au pistolul la ei”. Ce l-a deranjat pe Daniel Oprița, după Steaua - U Cluj 1-3

Alex Chipciu a fost cel care a deschis scorul în minutul 27, cu o scăriță din interiorul careului, după ce a fost servit excelent de Dan Nistor.

În minutul 34, Filip Ilie a fost cel care a dus scorul la 2-0, după ce a reluat cu capul o minge centrată din corner. Tot Ilie a reușit ”dubla” în partea secundă, iar Alexandru Boiciuc, de la Steaua, a închis tabela cu un gol spectaculos, marcat cu un șut din afara careului, în minutul 65.

Antrenorul Daniel Oprița a tras primele concluzii la conferința de presă și s-a arătat, din nou, deranjat de maniera de arbitraj. Cei de la Steaua au cerut un penalty la finalul primei reprize, dar tehnicianul nu a protestat.

Daniel Oprița: ”N-ai ce să vorbești. E ca și cum au pistolul la ei”

Oprița a fost suspendat în ultima etapă din Liga 2, cu CSM Slatina (1-1).

„Despre meci? Dezamăgit de rezultat, îmi puneam speranțe că putem să obținem un rezultat pozitiv, cel puțin un egal. N-am început meciul rău, am luat un gol stupid, am crezut că e aut. Toți jucătorii s-au oprit, am luat primul gol, o execuție senzațională. Era greu mai departe, am avut și noi situații să egalăm. N-am văzut dacă a fost sau n-a fost penalty.

Eu ce să-i fac arbitrului? Eu am fost suspendat, dacă văd că e penalty clar pentru mine nu mai zic nimic, nici nu stau de vorbă și-ți dau galben imediat. N-ai ce să vorbești, e ca și cum au pistolul la ei 'Taci, că te împușc'. Secundul e prin tribună de două meciuri, eu trebuie să tac dacă văd ceva care e al meu.

U Cluj e o echipă bună de Liga 1, îmi place. Au încredere, jucători cu calitate. E greu! Nu pot să spun că băieții nu și-au dorit, au încercat, dar au fost momente când puteam să punem presiune pe final”, a spus Oprița.

În campionat, Universitatea Cluj va juca tot la București, în compania celor de la FCSB, în timp ce Steaua se va deplasa la Buzău pentru duelul cu Gloria, una dintre echipele cu pretenții din Liga 2.