Cele două cluburi s-au înfruntat în prima etapă a grupelor Cupei României. 'U' Cluj a făcut deplasarea pe stadionul „Steaua” din Ghencea și i-a învins pe „militari” cu lejeritate.

Motivul pentru care Ioan Ovidiu Sabău tot nu e mulțumit, chiar dacă 'U' Cluj a învins-o categoric pe CSA Steaua

După meci, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul ardelenilor, a subliniat că sfârșitul de joc l-a nemulțumit total. Tehnicianul a evidențiat greșelile pe care le-au făcut elevii săi și a precizat că fotbaliștii nu ar fi trebui să-i lase pe adversari să atace atât de mult.

„În unele momente da, mulțumit. Sfârșitul de joc... Total nemulțumit. Am pierdut multe mingi, nu am avut răbdare atunci când am avut mingea. Să întoarcem jocul, să avem o posesie mai prelungită. Ai 3-1 și nu ai voie să aduci adversarul în careu. Prea ușor i-am lăsat să vină în careu, cu centrări din dreapta și în stânga. Nu ne-au pus mari probleme, dar au prins încredere în câteva momente. Dar sunt mulțumit că am tratat serios această competiție cu o victorie bine meritată.

Noi trebuie să ne refacem. Ce mă bucură mult, e că am reușit să-i refac pe cei doi jucători importanți, Alex Chipciu și Dan Nistor. E bine că au ieșit sănătoși azi. Am riscat un pic. Ca ritm, am recuperat Popadiuc, Vali Gheorghe. Kevin. A fost un joc în care am putut crește puțin ritmul acestor jucători. Și specific jocului de fotbal, până la urmă. Noi individual arătăm bine. Avem jucători de calitate, valoroși. Vom construi o identitate”, a spus după meci Ioan Ovidiu Sabău.

CSA Steaua - 'U' Cluj 1-3

Oaspeții au înscris două goluri rapide în prima parte a meciului. Alex Chipciu a reluat superb în minutul 27 în plasă, în timp ce Filip Ilie a majorat diferența în minutul 34 și a realizat „dubla” în minutul 53.

Boiciuc și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj pentru „militari”, în minutul 65. Cei de la CSA Steaua nu au reușit însă să mai creeze pericol la poarta oaspeților, iar tabela de marcaj a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute.