Toti jucatorii au fugit imediat spre banca de rezerve sa MANANCE! Motivul incredibil pentru care portarul Tunisiei a simulat o accidentare sub ochii lui Mircea Lucescu

Jucatorii nationalei Tunisiei au pus la cale un plan inedit in partidele cu Portugalia si Turcia.

Portarul nationalei Tunisiei, Mouez Hassen, a simulat o accidentare in ambele partide amicale disputate in pregatirea Campionatului Mondial din Rusia. Motivul? Hassen le-a oferit astfel ocazia colegilor lui sa mearga pe banca de rezerve pentru a manca!

Jucatorii nationalei Tuniei respecta Ramadanul in aceasta perioada si pot sa manance doar dupa apusul soarelui iar acest lucru se intampla chiar in timpul partidelor - astfel, Hassen a avut "nevoie" de ingrijiri medicale in timp ce colegii primeau mancare de pe banca de rezerve.

Tactica a functionat perfect in partida cu Portugalia - tunisienii au reusit sa egaleze la 6 minute de la acel moment si au reusit sa o tina in sah pe campioana Europei in urmatoarele 30 de minute, scorul final fiind 2-2. Apoi, acelasi lucru s-a intamplat si cu Turcia iar scorul a fost acelasi, 2-2.