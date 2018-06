Ce meci a trait Mircea Lucescu! VIDEO | Starul Turciei, eliminat dupa un moment incredibil la amicalul cu Tunisia

Turcia a ratat prezenta la Campionatul Mondial din Rusia.

Mircea Lucescu a preluat nationala Turciei intr-un moment in care sansele echipei de calificare la turneul din Rusia erau deja compromise in mare masura.

Turcia a jucat o partida amicala cu Tunisia, o nationala care va fi prezenta in Rusia, iar partida a fost una nebuna. Jucatorii lui Lucescu au deschis scorul in minutul 54 dupa un penalty executat Cenk Tosun, iar tunisienii au egalat doua minute mai tarziu prin Badri. Tosun, una dintre vedetele echipei Turciei, a intrat in conflict cu fanii si a fost eliminat in minutul 59.

Everton striker Cenk Tosun sent off after confronting a fan during Turkey’s friendly defeat against Tunisia pic.twitter.com/oo7H5Nbl4k #EFC — Richard Buxton (@RichardBuxton_) June 1, 2018

Tunisienii au profitat de avantajul omului in plus si au preluat conducerea partidei in minutul 79, insa echipa lui Lucescu a reusit sa egaleze in-extremis, la una dintre ultimele actiuni de atac ale meciului, prin Soyuncu.