Mondialul din Qatar, votat dupa luare de mita! Acuzatii GRAVE la adresa oficialilor CONMEBOL! Ce spun procurorii americani 

Procurorii americani sustin ca cei de la FIFA ar fi primit aproape 5 milioane de euro mita

Procurorii din New York au dezvaluit noi detalii despre presupusa mita platita membrilor comitetului executiv FIFA pentru ca Mondialul din 2022 sa se desfasoare in Qatar, potrivit The Guardian.

Oamenii legii sustin ca Nicolas Leoz, presedintele paraguayan al CONMEBOL, organul de conducere din America de Sud si Ricardo Teixeira, fost presedinte al federatiei din Brazilia, au primit mita pentru a vota Qatarul ca si tara gazda a Campionatului Mondial 2022.

De asemenea, Jack Warner, fostul presedinte al CONCACAF, organul de conducere din America de Nord si America Centrala, ar fi luat aproape 5 milioane de euro mita pentru a vota Rusia pentru gazduirea Mondialului di 2018. Un alt nume de pe aceasta lista este Rafael Salguero, presedintele federatiei din Guatemala, caruia i s-ar fi promis aproape 1 milion de euro pentru a vota Rusia 2018, potrivit rechizitoriului.

Salguero a pledat vinovat in 2018 pentru acuzatii de frauda si spalare de bani.

William F Sweeney, subdirector responsabil cu biroull de teren al FBI din Ne York, a declarat: "Profitarea si luarea de mita in fotbalul international au fost practici profunde. Au corupt guvernarea si afacerile fotbalului international cu mita si lovituri si s-au angajat in treburi frauduloase care au provocat daune semnificative fotbalului."

Campionatul Mondial din Rusia a fost castigat de nationala Frantei, iar editia din Qatar este prima care se asteapta sa se dispute pe timp de iarna.