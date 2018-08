Cel mai frumos gol de la Cupa Mondiala a fost ANUNTAT! Reusita care l-a trimis pe Messi acasa a castigat! VIDEO

FIFA a anuntat rezultatul votului pentru cel mai frumos gol de la Cupa Mondiala din Rusia.

Golul inscris de fundasul francez Benjamin Pavard in victoria cu Argentina (4-3) din optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018 a fost ales "cel mai frumos gol" al competitiei, dupa votul publicului, a anuntat miercuri FIFA, citata de AFP.

Golul marcat de fundasul lui VfB Stuttgart in meciul cu Argentina a fost ales cel mai frumos dintre cele 169 reusite in Rusia, fiind urmat de cel al columbianului Juan Quintero (in fata Japoniei, in faza grupelor) si de cel al croatului Luka Modric (contra Argentinei, in faza grupelor).

Acest gol a facut din Pavard (22 de ani) una din revelatiile turneului si a insemnat un moment de cotitura in parcursul Frantei, devenita apoi campioana mondiala pentru a doua oara in istoria sa, pe 15 iulie, dupa finala impotriva Croatiei (4-2).