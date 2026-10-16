Următoarea adversară a Craiovei din Conference League, fără replică! Ce s-a întâmplat

Următoarea adversară a Craiovei din Conference League, fără replică! Ce s-a întâmplat Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova va juca joia viitoare din nou în Conference League, după ce a debutat cu o remiză în competiția europeană.

TAGS:
CraiovaInter d'EscaldesConference LeagueGetafe
Din articol

Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu în duelul cu Getafe din Conference League, scor 1-1, într-un meci din prima rundă a fazei ligii.

Oltenii au punctat prin Assad Al Hamlawi în minutul 59, în timp ce echipa din Spania a egalat scorul în urma reușitei din minutul 81 a lui Nemanja Gudelj.

Ce a făcut următoarea adversară din Conference League a Craiovei

Craiova o va întâlni pe Inter d'Escaldes în runda a doua din Conference League, iar meciul va avea loc pe 22 octombrie, de la ora 19:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Fost adversară din Andorra a lui FCSB din preliminariile Champions League a debutat în faza ligii din Conference League a acestui sezon împotriva formației suedeze Mjallby. 

Inter d'Escaldes a pierdut cu 0-2 în deplasare, iar golurile suedezilor au fost marcate de Jacob Bergstrom (minutul 54) și Axel Noren (65).

Andorranii nu au avut niciun șut pe poartă și au pierdut de o manieră clară primul meci din faza ligii de Conference League.

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Ce sumă a pierdut Universitatea Craiova după egalul cu Getafe și cu cât s-a ales acum

Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

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