Următoarea adversară a Craiovei din Conference League, fără replică! Ce s-a întâmplat

Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu în duelul cu Getafe din Conference League, scor 1-1, într-un meci din prima rundă a fazei ligii.

Oltenii au punctat prin Assad Al Hamlawi în minutul 59, în timp ce echipa din Spania a egalat scorul în urma reușitei din minutul 81 a lui Nemanja Gudelj.

Ce a făcut următoarea adversară din Conference League a Craiovei

Craiova o va întâlni pe Inter d'Escaldes în runda a doua din Conference League, iar meciul va avea loc pe 22 octombrie, de la ora 19:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Fost adversară din Andorra a lui FCSB din preliminariile Champions League a debutat în faza ligii din Conference League a acestui sezon împotriva formației suedeze Mjallby.

Inter d'Escaldes a pierdut cu 0-2 în deplasare, iar golurile suedezilor au fost marcate de Jacob Bergstrom (minutul 54) și Axel Noren (65).

Andorranii nu au avut niciun șut pe poartă și au pierdut de o manieră clară primul meci din faza ligii de Conference League.