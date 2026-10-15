În prima rundă din faza ligii din UEFA Europa Conference League, meciul dintre Universitatea Craiova și Getafe s-a încheiat 1-1. Golurile au fost înscrise de Assad Al Hamlawi (min. 59) și Nemanja Gudelj (min. 81).

Gică Craioveanu, copleșit de emoții după Craiova - Getafe: ”Îmi voi aminti toată viața de asta”

Fanii olteni au făcut spectacol în Bănie și i-au dedicat o scenografie lui Gică Craioveanu, în care au afișat și un banner citând din fostul internațional român: ”Eu iubesc această echipă”.

După meci, Craioveanu și-a arătat recunoștința față de scenografia pregătită de suporterii din peluză și, cu lacrimi în ochi, a spus că se bucură de faptul că lumea din Bănie încă îl ține aproape.

”Lumea e foarte mulțumită, echipa a arătat bine, chiar dacă în prima repriză Getafe a controlat jocul, ei nu au avut ocazii, practic nu au ajuns la poartă. A (n.r. Assad) ratat inexplicabil pentru mine, un jucător de o asemenea valoare...

Memorabilă (n.r. scenografia), le mulțumesc din suflet celor de la Peluza Nord, îmi voi aminti toată viață de ei. E ceva senzațional, nu am cuvinte. Au trecut atâția ani și mă bucur că încă își aduc aminte de Gică.

Ei (n.r. cei de la Getafe) mereu mi-au spus că sunt legendă, mereu am fost în inimile lor pentru că eu am ajuns când ei erau o echipă mică”, a spus Gică Craioveanu, potrivit Digi Sport.

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Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

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