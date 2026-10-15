Filipe Coelho, săgeți după Universitatea Craiova - Getafe 1-1. Ce a spus antrenorul despre spanioli

Tehnicianul campioanei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat joi seară, după meciul cu Getafe (1-1), că formația sa a jucat foarte bine, iar adversarii „nu au reușit nimic special”.

Reacția lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova - Getafe

Antrenorul portughez a remarcat, de asemenea, că jucătorii lui Getafe au recurs la faulturi tactice, cu scopul de a tăia jocul.

„Cred că am jucat foarte bine în fața unei echipe bune, o echipă care acum câteva zile a jucat împotriva Barcelonei (n.r.- a pierdut 0-3). Am jucat bine, am înscris primul gol, am încercat să păstrăm rezultatul, dar au marcat ei acel gol superb. Este primul nostru punct.

I-am analizat, știam cum presează, este una dintre echipele care fac pressing sus. Am încercat să-i atragem și să jucăm pe contraatac. Uneori am avut aceste spații. Au și faultat ca să ne taie ritmul. A fost așa cum ne așteptam. Sunt mândru de cum au jucat jucătorii mei pentru Craiova și pentru România.

Coelho: „Ei nu au reușit nimic special”

(n.r.- despre ratarea lui Assad) Nu sunt supărat când un jucător ratează. A fost acolo, a încercat să finalizeze. Assad are suportul meu.

Repriza a doua am început foarte bine, cu curaj. Am avut câțiva jucători obosiți în repriza a doua și atunci am primit golul. Trebuie să analizăm meciul și să vedem ce puteam face mai bine la gol. Ei nu au reușit nimic special”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.