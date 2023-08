Ștefan Târnovanu, dezvăluiri despre ce s-a văzut din teren la fazele esențiale din FCSB - Nordsjaelland

27.135 spectatori au asistat joi seara, pe Ghencea, la partida FCSB - Nordsjaelland 0-0, transmisă în direct de Pro TV și VOYO. FCSB şi echipa daneză FC Nordsjaelland au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Europa Conference League la fotbal.

Vicecampioana României nu a obţinut nimic dintr-un meci în care a avut un om în plus mai bine de o jumătate de oră, dar în care nu a tras niciun şut pe poartă. Ștefan Târnovanu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei lui Elias Charalambous.

Ștefan Târnovanu: "Nu am întâlnit anul ăsta o echipă care să ne paseze atât de mult”

„O echipă care pasează foarte bine. Sperăm ca în meciul următor să facem presingul mai bine şi să ne calificăm. Eu sunt optimist. Dacă facem presingul mai bine, or să vină şi ocaziile şi sperăm să marcăm. Norocul face parte din fotbal, bara e a mea, a portarului. Dacă nici bara nu te mai salvează…

Nu suntem favoriţi, dar eu sper că ne calificăm. Suporterii au fost minunaţi, ne-au încurajat tot timpul, îi aşteptăm alături de noi în Ghencea, pe Arena Naţională, oriunde jucăm.

Din ce am auzit, din ce spuneau băieţii, se pare că un penalti a fost, dar eu nu am văzut şi nu pot să vorbesc despre asta. Nu ştiu dacă e cel mai slab meci, dar e o echipă cel puţin ciudată. Nu am întâlnit anul ăsta o echipă care să ne paseze atât de mult”, a declarat Ştefan Târnovanu.

FCSB - Nordsjaelland 0-0

FCSB: Târnovanu - Pantea, Dawa, Chiricheş, Radunovic - Ov. Popescu, Djokovic (Edjouma 74), Olaru – Cordea (Octavian Popescu 46), Compagno (Valentin Gheorghe 61), Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous

NORDSJAELLAND: A. Hansen - Villadsen, Nagalo, Jensen-Abbew (Marxen 82), Frese - Diomande, Tverskov, Bocha (D. Svensson 49) – Nuamah (Coulibaly 82), Ingvartsen (Nygren 56), Osman (Antman 56). ANTRENOR: Johannes Hoff Thorup

Cartonaşe galbene: Fl. Coman 73, Edjouma 89m Chiricheş 90+1 / Nagalo 32

Cartonaş roşu: Adamo Nagalo (Nordsjaelland) min. 59