După meci, Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, a vorbit despre evoluția vicecampioanei și a precizat faptul că e dezamăgitor că FCSB nu a obținut un rezultat pozitiv, având în vedere faptul că 30 de minute echipa a avut avantajul unui om în plus.

Darius Olaru a spus cum se simte după egalul din Ghencea

„Clar, dezamăgiți, pentru că am avut 30 de minute om în plus și nu am știut să profităm de asta. I-am analizat, știm că joacă foarte bine, asta e cultura lor, pasează foarte bine. Nu ne rămâne decât să ne refacem până la următorul meci.

E clar, e o echipă foarte bună. Pasează mingea bine, se strâng mult în interior. E foarte greu să-i blocăm. Dar cred eu că am reușit să de multe ori să facem față și cred eu că putem să mergem acolo, să le punem probleme și să ne calificăm mai departe.

Cred că am avut minim un penalty, cel puțin la faza cu mine. Cred că era penalty, dar asta e, mergem mai departe. Au fost câteva decizii în favoarea lor, dar în rest a fost un arbitraj bun”, a spus Darius Olaru la microfonul Pro TV.

FCSB - Nordsjaelland a fost în direct pe Pro TV & VOYO

Returul dintre Nordsjaelland și FCSB va avea loc în Danemarca, joi, 17 august, de la ora 19:30. Manșa tur dinre cele două cluburi s-a desfășurat pe stadionul „Steaua” din Ghencea.

Dacă va trece de danezii de la Nordsjaelland, FCSB se va duela cu învingătoarea din duelul Sabah Baku - Partizan Belgrad. În manșa tur, azerii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu.

Sabah Baku, vicecampioana din Azerbaidjan, s-a impus grație dublei fundașului bosniac Bojan Letic. Apărătorul stânga a marcat în minutul 70, respectiv 74, iar azerii au ratat un penalty în minutul 69 prin Isayev.