Răzvan Lucescu prelungește disputa cu Olympique Marseille și fanii francezilor: "Nu regret nimic! Am făcut bine că am spus"

Răzvan Lucescu continuă disputa cu Olympique Marseille și fanii francezilor

"Nu regret ceea ce am spus atunci. În Franţa am fi vrut să trăim ceva frumos, să ne distrăm, să ne simţim bine. Nu a fost deloc aşa din păcate.



Ceea ce am spus ulterior cred că a fost corect. În loc să-mi critice cuvintele, cei de la Olympique Marseille ar face mai bine să critice ce s-a întâmplat la ei acasă, atitudinea lor şi a suporterilor lor faţă de PAOK. Am făcut bine că am spus acele cuvinte, eu doar am avertizat'', a spus Lucescu într-o conferinţă de presă premergătoare partidei retur care va avea loc joi.

Returul dintre PAOK și Olympique Marseille este programat joi, de la ora 22:00, ÎN DIRECT pe VOYO.ro. În tur, francezii s-au impus cu 2-1.

Aşa cum se ştie, autorităţile din Grecia au cerut luni Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) să interzică deplasarea suporterilor echipei franceze Olympique Marseille la Salonic, pentru meciul cu echipa locală PAOK, din cauza violenţelor care au avut loc la partida din tur.

''Direcţia generală a poliţiei din Salonic a transmis o cerere scrisă autorităţilor competente pentru interzicerea deplasării organizate şi individuale a suporterilor echipei Olympique Marseille, în vederea meciului cu PAOK, pe stadionul Toumba'', se arăta într-un comunicat al Ministerului pentru Protecţia Cetăţenilor.

Incidente grave la meciul Olympique Marseille - PAOK

În meciul tur, desfăşurat joi, la Marsilia, câştigat cu 2-1 de echipa franceză, au avut loc incidente grave între suporterii celor două formaţii, atât în afara stadionului, cât şi în interiorul arenei.

Interdicţia, dacă va fi decisă de UEFA, nu va putea fi decât una de principiu, având în vedere că un responsabil al principalelor grupuri suporteri ai lui OM a precizat pentru AFP, după meciul tur, că deplasarea în Grecia a fost anulată.

''Clubul regretă că suporterii sunt privaţi de şansa de a încuraja echipa de suflet, dar respectă decizia luată de autorităţile elene'', a reacţionat clubul OM într-un comunicat.

Ministrul pentru Protecţia Cetăţenilor, Takis Theodorikakos, a discutat luni subiectul cu secretarul general al UEFA, Theodore Theodoridis, şi cu secretarul general adjunct, Giorgio Marchetti.

''În această intervenţie, ministrul a cerut ca apelul poliţiei elene pentru păstrarea ordinii şi protejarea vieţii socio-economice în Salonic să fie acceptat'', se arată în comunicat.

Incidentele au început la Marsilia săptămâna trecută încă de miercuri seara, între suporterii greci şi cei ai echipei gazdă, ele continuând joi înaintea loviturii de start, în afara stadionului, iar apoi şi pe Stade Velodrome.

Au fost aruncate pe gazon obiecte şi scaune de către suporterii greci, după ce fanii celor două echipe au aruncat fumigene şi petarde, dincolo de gardurile de protecţie. Şi suporterii echipei OM au aruncat cu torţe spre suporterii eleni, înregistrându-se explozii ale petardelor. Au existat mişcări ale suporterilor în tribune, iar poliţia a intervenit cu gaze lacrimogene în direcţia suporterilor oaspeţi.

Circa zece persoane au fost reţinute, iar poliţia a anunţat circa 30 de răniţi (marea majoritate uşor) în rândul forţelor de ordine.

După meci, antrenorul oaspeţilor, Răzvan Lucescu, a apreciat că fanii eleni au fost ''primiţi rău'' şi că Marsilia şi OM au oferit o ''imagine urâtă''.

''În meciul retur, sper că Marseille va fi primită la fel cum am fost primiţi şi noi aici. Sunt dezamăgit de ce am văzut, este o imagine urâtă pentru un oraş ca Marsilia. Este multă violenţă în lume în ziua de azi, nu e nevoie să avem şi în fotbal'', a declarat tehnicianul român.

''Suporterii voştri ar face mai bine să nu vină'' la Salonic, a mai afirmat atunci Lucescu, cu jumătate de gură, atunci când părăsea sala de conferinţe.

