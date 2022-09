Gigi Becali și-a exprimat din nou admirația pentru stoperul său preferat de la FCSB, Joyskim Dawa, fotbalist transferat de la FC Botoșani.

FCSB o întâlnește joi, la Londra, pe West Ham United (ora 22:00, LIVE pe Pro TV și VOYO), iar Becali susține că echipa sa va avea o evoluție concludentă în grupele Conference League.

Deși fundașii centrali au comis mai multe greșeli în acest sezon - FCSB e pe 13 în Superliga - Becali spune apăsat că nu are ce să reproșeze cuplului Dawa - Tamm.

Gigi Becali: "De Dawa sunt foarte mulțumit!"

"Încercăm să facem ceva în Europa, eu zic că o să facem. Atât! Eu sunt foarte încrezător, avem echipă bună, valoroasă. De la mijloc în sus toți cei șase jucători. Eu sunt foarte mulțumit de fundașii centrali. Spun că sunt mulțumit de amândoi.

A, că trebuie să mai exerseze puțin la jocul cu piciorul, aia face antrenorul. E adevărat, e mai greu dar sunt mulțumit. De Dawa sunt foarte mulțumit!", a declarat Gigi Becali, luni dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

„El este un jucător agresiv în general, cu talie, care are forță și are momente de joc când atacă decisiv. Trebuie să lucrăm la acest capitol. Am avut emoții că va primi al doilea cartonaș galben. Am vrut să-l schimb, dar le-am zis jucătorilor să-i spună să nu mai facă faulturi și nu l-am mai schimbat.”, declara Nicolae Dică, despre Dawa, după Dunajska Streda - FCSB 0-1.

Becali l-a luat pe Dawa și după ce a fost convins de prietenul său de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, care a susținut mereu că stoperul camerunez de 1,92 m îl poate ajuta pe Becali să formeze o defensvă compactă.

"Domnul Becali, dacă vrea să audă televizorul, să fie foarte atent la Dawa! Dacă prinde ritm, pleacă cu milioane de euro de acolo! El are oferte. Cum vine o ofertă pentru un fotbalist de-al meu, cum mi-l debusolează total.

El mai are doi ani la mine, nu-i dau drumul, dar cu o ofertă bună poate pleca. Sunt discuții, din Bulgaria, și acolo știți cine, din Ungaria am ofertă foarte bună, din Portugalia”, spunea Valeriu Iftime, pe 5 iunie, la Ora Exactă în Sport de la PRO Arena.

FCSB în Grupa B din Conference League

Runda 1: 8 septembrie, 22:00: West Ham - FCSB

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham

Joyskim Aurelien Dawa Tchakonte s-a născut la 9 aprilie 1996, în Colombes, Franţa. A început fotbalul la US Avranches (Franţa), AS Monaco B (Franţa), Gil Vicente (Portugalia), FK Mariupol (Ucraina) sau Valmiera (Letonia) înainte de a semna, pe 1 august 2021, cu FC Botoşani. A evoluat, în sezonul 2021-2022, în 31 de partide pentru echipa moldoveană şi a înscris de 4 ori.