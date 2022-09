Rafinha (29 de ani), brazilianul cu cetățenie spaniolă, a fost cedat gratis de PSG la Al-Arabi SC, în Qatar.

Sud-americanul a semnat un contract valabil pe două sezoane cu noua sa echipă.

În ultima parte a sezonului precedent, Rafinha a evoluat pentru Real Soecidad, sub formă de împrumut.

Rafinha leaves Paris Saint-Germain and joins Al Arabi Qatar. Been told it’s permanent move, joins on free transfer from PSG — and signs for two years. ???????????? #transfers

Deal completed today, medical already done. pic.twitter.com/wP50fk2bV7