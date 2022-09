Favoritul lui Becali a „îngropat-o” pe FCSB! Cinci greșeli decisive în șapte meciuri disputate în Superliga

Adus la vicecampioana României pentru alonja impresionantă, Joyskim Dawa intârzie să ofere randamentul fotbalistic așteptat.

Transferat la FCSB pentru 350.000 de euro, plus 50.000 după calificarea FCSB în grupele Conference League, Dawa l-a costat pe Becali și cinci dintre cele 12 goluri încasate de FCSB în acest sezon.

Dawa a fost integralist în șase dintre cele șapte meciuri disputate de FCSB în campionat și a greșit grav, potrivit gsp.ro, în cinci dintre acestea. Fără greșelile camerunezului, FCSB ar fi ocupat locul patru în clasament și ar fi la cinci puncte în spatele liderelor Farul și Rapid.

Panduru l-a taxat dur pe Dawa după meciul cu Farul

„Mie mi se pare că nu știe fotbal, începe acum să învețe ceva la FCSB. Ce am văzut cu Farul nu am văzut la nimeni, niciodată! Îmi venea să mă iau cu mâinile de cap! E singurul fundaș din lume care are ghetele tocite la călcâie. Nu înțelegeam, dar acum m-am uitat atent. Doar la el vezi asta. Când pasează, el pasează cu călcâiul. Parcă, pe zi ce trece, e tot mai slab!”, a spus Basarab Panduru, la Orangesport.

Joyskim Aurelien Dawa Tchakonte s-a născut la 9 aprilie 1996, în Colombes, Franţa. A început fotbalul la US Avranches (Franţa), AS Monaco B (Franţa), Gil Vicente (Portugalia), FK Mariupol (Ucraina) sau Valmiera (Letonia) înainte de a semna, pe 1 august 2021, cu FC Botoşani. A evoluat, în sezonul 2021-2022, în 31 de partide pentru echipa moldoveană şi a înscris de 4 ori.