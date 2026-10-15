La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul celor de la Universitatea Craiova, a tras primele concluzii după partida din Bănie, la care au asistat peste 26.000 de spectatori.

Chiar dacă oltenii au bifat câteva ocazii periculoase de a înscrie în prima parte a jocului, fundașul stânga crede că rezultatul din această seară este echitabil. Acum, oltenii se gândesc la următorul meci din campionat, pe care îl vor disputa în campionat cu Farul Constanța.

Nicușor Bancu: ”Este un rezultat echitabil”

„Un punct, este bine că am pornit cu dreptul. A venit acea torpilă, n-a avut ce să-i facă Popică. Per total, eu zic că am făcut o partidă bună, atât noi, cât și ei. Eu cred că este un rezultat echitabil, până la urmă, chiar dacă am avut câteva șanse în prima repriză de a marca.

Meciurile de anul trecut ne-au ajutat foarte mult. Dacă aveam și mai mult timp de odihnă, probabil altfel era meciul. Trebuie s-o scoatem la capăt la fiecare meci.

Eu nu eram mulțumit cu egalul, doar după parcursul jocului poți să te mulțumești cu un egal sau nu. Capul sus, acum vine meciul din campionat, trebuie să o luăm pas cu pas”, a spus Nicușor Bancu, la Digi Sport.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

În următoarele partide din Conference League, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Inter d'Escaldes (22 octombrie), pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almaty (10 decembrie) şi acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).