Andrei Cordea a contribuit decisiv la calificarea vicecampioanei României în grupele Conference League. Atacantul a înscris golul de 2-1 pentru FCSB, cu un șut superb din afara careului, pe jos, profitând și de o gafă a portarului Gunnarsson.

După meci, Cordea a oferit o primă reacție și a dezvăluit ce le-a transmis Nicolae Dică jucătorilor săi în vestiar, la finalul partidei.

Andrei Cordea: ”S-a văzut o schimbare în atitudinea noastră”

„Este cel mai bun moment din cariera mea, mă bucur că ne-am calificat astăzi. S-a văzut o schimbare în atitudinea noastră, în fotbalul pe care-l jucăm, cred că astăzi am meritat calificarea. Încă de la București ne-am gândit doar la victorie, eram pozitivi, chiar dacă am pierdut. Mă bucur că am reușit să ne calificăm. Primul an pentru mine a fost foarte greu, venind la o echipă cu pretenții foarte mari, a fost ca un an de acomodare. Am zis că anul ăsta nu o să mai fie nicio scuză, că trebuie să-mi ajut echipa, indiferent ce fac, să-mi ajut echipa să câștige.

(n.r. - ce le-a transmis antrenorul) Că a venit de o lună de zile și că este foarte fericit, vine cu drag la antrenament și îi place foarte mult cum lucrăm. Încă nu știm ce adversari avem, dar ne dorim foarte mult, de ce nu, să trecem. Trebuie să câștigăm campionatul, ăsta e obiectivul principal acum. Suntem o echipă foarte bună, am reușit, din nimic, să sperăm să intrăm în grupe”, a spus Andrei Cordea, în exclusivitate pentru PRO TV.

VIDEO - Golul marcat de Andrei Cordea în meciul Viking - FCSB 1-3

FCSB a condus încă din minutul trei în Norvegia, dar a tremurat până la final pentru calificare. Viking a restabilit egalitatea din penalty, iar scorul la pauză era 1-1, perfect pentru norvegienii care aveau ”adăpostul” rezultatului de 1-2 din tur.

Cordea a înscris după pauză, cu un șut pe jos, din afara careului, profitând și de o gafă a portarului advers. Scorul final a fost stabilit de Risto Radunovic, care a transformat cu sânge rece un penalty obținut de Florinel Coman în prelungiri. Cu 1-3, FCSB merge în grupele Conference League pentru prima oară în istorie!

Această performanță va aduce în conturile clubului aproximativ trei milioane de euro, sumă la care se vor mai adăuga și bonusurile din partea UEFA pentru rezultatele din grupe. O victorie în grupe este remunerată cu 500.000 de euro, iar un rezultat de egalitate cu 166.000 de euro. În plus, primul loc la finalul grupei este recompensat cu 650.000 de euro, iar locul doi cu 325.000 de euro.