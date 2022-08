Al Jazira a achitat clauza de reziliere a lui Florin Tănase, în valoare de 3 milioane de euro, iar atacantul a plecat în urmă cu șase zile în Emiratele Arabe Unite, unde a efectuat vizita medicală.

Florin Tănase a fost prezentat la Al Jazira și a transmis un mesaj după plecarea de la FCSB

Al Jazira a anunțat astăzi oficial transferul, clubul pregătindu-i un clip spectaculos celui care a câștigat titlul de golgheter în ultimele două sezoane de Liga 1.

"E aici!", a scris Al Jazira, pe Twitter.

De asemenea, Florin Tănase a ținut să posteze și un mesaj pe Instagram în care își ia rămas bun de la foști colaboratori de la FCSB și de la suporterii vicecampioanei României.

"După șase ani mă despart de STEAUA, clubul care mi-a dăruit atât de multe pe plan profesional. Se încheie o etapă minunată din viața mea și vreau să-i mulțumesc, în mod special domnului Becali pentru suport și prietenie, pentru aceşti ani extraordinari petrecuți împreună. De asemenea, mulțumesc antrenorilor pentru abilitatea de a mă motiva și inspira, conducerii clubului, staff-ului pentru efort și implicare.

Mulțumesc colegilor mei, alături de care am format o mare familie. Împreună am sărbătorit victorii, am suferit când am pierdut , dar mereu ne-am ridicat încrezători și am luat-o de la capăt. În spatele nostru se află multe persoane minunate cărora vreau să le mulțumesc, oameni care muncesc zi de zi și fac ca acest club să fie atât de bine organizat.

Sunt recunoscator suporterilor care m-au susținut și au crezut in mine chiar şi atunci când nu eram în cea mai bună formă.

Vă mulțumesc, vă îmbrățișez şi continuați să iubiți echipa noastră de suflet. Sunteți în inima mea !!!

O nouă aventură fotbalistică mă așteaptă alături de echipa AL Jazira (Emiratele Arabe Unite)", a scris Florin Tănase, pe Instagram.

Gigi Becali: "Al Jazira îi dă salariu de 1,8 milioane lui Florin Tănase"

Florin Tănase trebuia inițial să ajungă în China, la Shanghai Port, însă salariul oferit de Al Jazira l-a determinat să aleagă un transfer în Emiratele Arabe Unite.

„Tănase pleacă la Al Jazira. Păi, chinezii dădeau mai mult, au ridicat. Eu voiam să-l dau în China, dar Tănase... e mai aproape. Chinezii îi dădeau 1 milion de euro și ăștia îi dau 1,8 milioane de euro. Bine, vreo 300.000 de euro comisioane sau ce dau la impresari. E diferență mare și nu are rost. Eu luam mai mulți bani din China”, declara recent Gigi Becali.

Florin Tănase a fost cumpărat de FCSB în vara lui 2016, de la Viitorul Constanța (n.r. actuala Farul Constanța). Atunci, Becali îi plătea lui Gică Hagi (57 ani) 1,7 milioane de euro pentru jucătorul său.

În 6 ani petrecuți la clubul roș-albastru, Tănase a adunat 227 de meciuri în toate competițiile, marcând 83 de goluri și oferind 41 de pase decisive. El a cucerit un singur trofeu, Cupa României, în sezonul 2019-2020.