Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio de la Sky Sport a dat în această după-amiază vestea mult așteptată: Inter Milano l-a ales pe Cristian Chivu, tehnicianul român al Parmei, pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi pe banca tehnică.

I Nerazzurri l-au informat deja pe Chivu că el este alesul, iar tehnicianul l-a trimis pe agentul Pietro Chiodi la discuțiile cu Parma de astăzi, discuții inițiale despre prelungirea contractului actual.

Fostul căpitan al naționalei nu s-a prezentat personal la întâlnirea cu oficialii Parmei, așa cum era stabilit încă de zilele trecute.

Sky Sport amintește că românul a jucat șase sezoane la Inter, cu care a câștigat Champions League în 2010, după care a antrenat la mai multe grupe de vârstă, inclusiv Primavera, în cadrul clubului milanez.

Chivu sau Vieira? Bookmakerii au decis cine are cele mai mari șanse să o preia pe Inter + variantele ”imposibile”



Cesc Fabregas (Como), Cristi Chivu (Parma) și Patrick Vieira (Genoa) sunt antrenorii aflați pe lista lui Inter de posibili înlocuitori pentru Simone Inzaghi.

Cum era de așteptat, casele de pariuri din ”Cizmă” au speculat momentul și au înaintat niște cote cu privire la următorul antrenor al nerazzurrilor.

În viziunea bookmakerilor, Cesc Fabregas era favorit să devină noul antrenor al lui Inter în ciuda faptului că președintele lui Como, Mirwan Suwarso a negat vehement această variantă. Deja soluția Fabregas a picat pentru Inter Milano.

Fabregas avea o cotă de 1.50 să devină principal la gruparea neraazzură, adică are cel mai mari șanse.

De cealaltă parte, Cristi Chivu, la egalitate cu Roberto De Zerbi, are o cotă de 5,00. Antrenorul care a salvat-o de la retrogradare pe Parma are o cotă de 5,00. După parcursul excelent avut la Parrma, Inter are încredere în Chivu că poate face o figură frumoasă și pe Giuseppe Meazza.

Șanse și mai mici să o preia pe Inter le are Patrick Vieira, cu o cotă de 10,00. Pe lista italienilor se află și nume prcum Thiago Motta (cotă 12), Jose Mourinho (cotă 15) sau Diego Simeone (cotă 20).

Variante de-a dreptul imposibile de a ajunge la Inter sunt considerate a fi Pep Guardiola și Zinedine Zidane, ambii cu o cotă de 50.