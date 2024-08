Pafos FC, ciuca bătăilor în această vară în cupele europene, s-a chinuit până a dat de o pradă ușoară, CFR Cluj, pe care a eliminat-o după 0-1 în tur și 3-0 în retur pentru o calificare în grupele Conference League.

La ciprioți joacă titular mijlocașul central Vlad Dragomir (foto), aflat deja la al patrulea sezon pentru Pafos, după ce a evoluat anterior la Poli Timișoara (Liga 2), Arsenal (fără vreo prezență la prima echipă a londonezilor), Perugia (Serie B și Serie C) și Virtus Entella (Serie B).

Pafos s-a calificat în grupe deși a pierdut 5 dintre cele 8 meciuri europene disputate - ce-i drept, cele 3 victorii, toate pe teren propriu după eșecurile din deplasare din tur, au fost de fiecare dată la scor.

Pafos FC ???????? managed to qualify for the league stage with 5 losses in 8 qualifying matches this summer.

They lost one tie (EL-Q1) with two defeats, and then won three consecutive ties (ECL-Q2, Q3, PO), each one after losing the first leg away.

Amazing efficiency.