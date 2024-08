După calificarea în grupa unică din Champions League a campioanei Sparta Praga (echipa foștilor rapidiști Albion Rrahmani și Ermal Krasniqi), Cehia va mai avea încă trei reprezentante în grupele cupelor europene: Slavia Praga și Viktoria Plzen (foto) în Europa League (grupă unică) și FK Mlada Boleslav în Conference League!

Este o premieră pentru fotbalul ceh și o performanță extraordinară - România, de exemplu, își trimite doar campioana, FCSB, în Europa League.

An epic, historical season for Czech ???????? football continues.

For the first time ever, Czechia ???????? will have FOUR teams in the league/group stage of UEFA competitions.

18 wins in 23 games this summer. ???? Unreal... pic.twitter.com/7oG316gvS1