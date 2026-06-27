Nouă meciuri din 16-imi sunt stabilite înaintea ultimelor partide din grupe de la Cupa Mondială.

Meciurile cunoscute până acum sunt:

Lista primelor nouă meciuri din 16-imile CM 2026

Africa de Sud - Canada, duminică, ora 22.00

Brazilia - Japonia, luni, ora 20.00

Germania - Paraguay, luni, ora 23.30

Olanda - Maroc, marţi, ora 04.00

Coasta de Fildeş - Norvegia, marţi, ora 20.00

Franţa - Suedia, miercuri, ora 00.00

SUA - Bosnia, joi, ora 03.00

Australia - Egipt, vineri, ora 21.00

Argentina - Capul Verde, sâmbătă, 4 iulie, ora 01.00.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, LIVE TEXT pe Sport.ro, au loc partidele din grupele L (Panama-Anglia şi Ghana - Croaţia), K (Columbia - Portugalia şi RD Congo - Uzbekistan) şi J (Iordania - Argentina şi Algeria - Austria), ultimele meciuri din faza grupelor CM 2026.