Nouă meciuri din 16-imi sunt stabilite înaintea ultimelor partide din grupe de la Cupa Mondială.
Meciurile cunoscute până acum sunt:
Lista primelor nouă meciuri din 16-imile CM 2026
Africa de Sud - Canada, duminică, ora 22.00
Brazilia - Japonia, luni, ora 20.00
Germania - Paraguay, luni, ora 23.30
Olanda - Maroc, marţi, ora 04.00
Coasta de Fildeş - Norvegia, marţi, ora 20.00
Franţa - Suedia, miercuri, ora 00.00
SUA - Bosnia, joi, ora 03.00
Australia - Egipt, vineri, ora 21.00
Argentina - Capul Verde, sâmbătă, 4 iulie, ora 01.00.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, LIVE TEXT pe Sport.ro, au loc partidele din grupele L (Panama-Anglia şi Ghana - Croaţia), K (Columbia - Portugalia şi RD Congo - Uzbekistan) şi J (Iordania - Argentina şi Algeria - Austria), ultimele meciuri din faza grupelor CM 2026.