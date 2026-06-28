"În faza următoare, Statele Unite vor înfrunta Bosnia. Nici măcar nu știu unde este Bosnia pe hartă. N-am nicio idee despre Bosnia, dar asta nici nu mai contează pentru că echipa Statelor Unite este mai bună ca niciodată" , a spus Abigail Velez, într-o transmisiune la ABC 7.

Clipul a devenit viral pe rețelele sociale, iar Abigail Velez a fost criticată pentru comentariile făcute la adresa Bosniei. Jurnalista și-a prezentat scuzele într-un comunicat.

"Într-o încercare neinspirată de a mă distra puțin pe seama competiției Cupei Mondiale, am mers prea departe și am făcut, în direct, un comentariu lipsit de gândire, insensibil și nepotrivit. Îmi prezint scuze față de oamenii din Bosnia și față de echipa națională de fotbal a Bosniei.

Cupa Mondială ar trebui să fie despre unirea comunităților din întreaga lume, iar comentariul meu nu a reflectat acest spirit. Le doresc tuturor echipelor mult succes în continuarea parcursului lor la Cupa Mondială", a scris Abigail Velez.