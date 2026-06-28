FOTO ȘI VIDEO Jurnalista din SUA, forțată să își prezinte scuzele după ce a zis despre viitoarea adversară: "Am mers prea departe"

Jurnalista din SUA, forțată să își prezinte scuzele după ce a zis despre viitoarea adversară: &quot;Am mers prea departe&quot; CM 2026
SPORT.RO
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SUA și Bosnia se vor înfrunta în 16-imile Cupei Mondiale, joi dimineață, la ora 3:00. Înaintea meciului, o jurnalistă din Statele Unite a devenit ținta a numeroase critici după un comentariu făcut în direct la TV.

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SUAbosniaAbigail Velez
Din articol

Abigail Velez, jurnalistă la ABC 7 Los Angeles, a făcut câteva remarci considerate nepotrivite la adresa viitoarei adversare a Statelor Unite, Bosnia.

Abigail Velez și-a prezentat scuzele după comentariile făcute la adresa Bosniei

"În faza următoare, Statele Unite vor înfrunta Bosnia. Nici măcar nu știu unde este Bosnia pe hartă. N-am nicio idee despre Bosnia, dar asta nici nu mai contează pentru că echipa Statelor Unite este mai bună ca niciodată", a spus Abigail Velez, într-o transmisiune la ABC 7.

Clipul a devenit viral pe rețelele sociale, iar Abigail Velez a fost criticată pentru comentariile făcute la adresa Bosniei. Jurnalista și-a prezentat scuzele într-un comunicat.

"Într-o încercare neinspirată de a mă distra puțin pe seama competiției Cupei Mondiale, am mers prea departe și am făcut, în direct, un comentariu lipsit de gândire, insensibil și nepotrivit. Îmi prezint scuze față de oamenii din Bosnia și față de echipa națională de fotbal a Bosniei. 

Cupa Mondială ar trebui să fie despre unirea comunităților din întreaga lume, iar comentariul meu nu a reflectat acest spirit. Le doresc tuturor echipelor mult succes în continuarea parcursului lor la Cupa Mondială", a scris Abigail Velez.

Abigail Velez

Foto: Instagram @abc7abigail

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Statele Unite ale Americii, una dintre gazdele competiției, au obținut calificarea în 16-imi după ce au câștigat grupa D din care au mai făcut parte Australia, Paraguay și Turcia. În schimb, Bosnia a încheiat pe locul 3 grupa B în care au mai evoluat Elveția, Canada și Qatar.

Meciurile din 16-imile Cupei Mondiale

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