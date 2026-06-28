După trei etape, cele mai bune două echipe din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt formații clasate pe locul al treilea, și-au asigurat prezența în fazele eliminatorii.

Cum arată șaisprezecimile Campionatului Mondial 2026

Germania – Paraguay (29 iunie, ora 23:30)

Africa de Sud – Canada (28 iunie, ora 22:00)

Brazilia – Japonia (29 iunie, ora 20:00)

Coasta de Fildeș – Norvegia (30 iunie, ora 20:00)

Olanda – Maroc (30 iunie, ora 04:00)

Mexic – Ecuador (30 iunie, ora 04:00)

Franța – Suedia (1 iulie, ora 00:00)

Belgia – Senegal (1 iulie, ora 23:00)

Anglia – RD Congo (1 iulie, ora 19:00)

SUA – Bosnia și Herțegovina (2 iulie, ora 03:00)

Spania – Austria (2 iulie, ora 22:00)

Portugalia – Croația (3 iulie, ora 03:00)

Australia – Egipt (3 iulie, ora 21:00)

Elveția – Algeria (3 iulie, ora 06:00)

Argentina – Capul Verde (4 iulie, ora 01:00)

Columbia – Ghana (4 iulie, ora 04:30)

Câștigătoarele duelurilor 1 și 2 se vor întâlni în optimi, la fel și învingătoarele meciurilor 3 și 4, 5 și 6, 7 și 8, 9 și 10, 11 și 12, 13 și 14, respectiv 15 și 16. Același sistem se păstrează până la finala programată pe 19 iulie.