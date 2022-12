„Nu suntem o generație de aur!” Discurs tranșant al lui Thibaut Courtois după ce Belgia a fost eliminată de la Mondial 

Naționala Belgiei s-a clasat pe locul al treilea în grupă la Campionatul Mondial după remia cu Croația, având patru puncte. Maroc a încheiat grupa în calitate de lider, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat vicecampioana mondială, Croația. Ultimul loc a fost ocupat de Canada, care nu a obținut niciun punct.

Astfel, din postura de semifinalistă la Mondialul trecut, din Rusia, naționala Belgiei a „ieșit pe ușa din dos” din Qatar. Dezamăgirea a fost imensă, iar în urma eliminării, Roberto Martinez și-a anunțat plecarea de pe banca tehnică, punându-se punct și mitului „generației de aur” a Belgiei.

Discursul tranșant pe care Thibaut Courtois l-a avut după meci

Thibaut Courtois (30 ani) a vorbit la finalul meciului, dezamăgit de parcursul naționalei la Campionatul Mondial din Qatar. Portarul „s-a dezis” și de generația de aur, punctând că ar fi trebuit să obțină rezultate mai importante ca grup pentru a fi numiți „generația de aur”.

„Dacă nu câștigi nimic...Nu suntem o generație de aur, însă o generație cu mulți jucători talentați, buni. Am arătat în Rusia că putem juca bine. Însă pe parcursul Campionatului European și la acest Mondial nu am fost noi înșine. Este păcat. Vom vedea cine pleacă, cine rămâne. Sunt deja meciuri în martie pentru calificarea la Euro”, a spus Thibaut Courtois conform RMC Sport.

Thibaut Courtois: „Știam din start că adversarii sunt dificili!”

Totodată, goalkeeper-ul a pus remiza cu Croația, vicecampioana mondială, și pe seama ghinionului, în contextul în care fotbaliștii belgieni au avut ratări extrem de mari. Courtois a accentuat însă că și adversarii din grupă au fost unii de calibru.

„Nu ne-am dorit asta. Știam însă din start că vom întâlni adversari dificili. În primul meci, împotriva Canadei am câștigat deși poate nu am fi meritat să câștigăm. În al doilea meci, remiza ar fi fost una corectă (n.r. înfrângere cu Maroc 0-2). Astăzi, ne-am găsit cu spatele la perete, jucând împotriva unei naționale bune.

Am arătat ce voiam să arătăm, însă am lovit bara, mingea nu a vrut să intre...e fotbal. Am făcut orice pentru a câștiga. A fost al doilea meci în care nu am făcut ce trebuia făcut”, a adăugat portarul.