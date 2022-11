Belgienii au controlat partida și au avut marile ocazii, însă cei care au înscris au fost marocanii, în minutul 73, la o fază în care și portarul belgian Courtois a avut o contribuție majoră.

Marocanii au mai lovit o dată în minutul 90+2 prin Zakaria Aboukhlal și au stabilit rezultatul final al partidei, scor 2-0.

La finalul meciului, Achraf Hakimi a sărbătorit într-un mod aparte victoria cu Belgia. Acesta a mers la marginea terenului și și-a sărutat mama pe frunte. Aceasta i-a oferit la schim o îmbrățișare, fotbalistul îndreptându-se ulterior la vestiare.

Maroc întâlnește în ultimul meci din grupe reprezentativa Canadei, joi, de la ora 17:00. Învingătoarea își va asigura prezența în „optimi”.

Achraf Hakimi celebrating with his mother after Morocco's win against Belgium is everything ❤️???????? pic.twitter.com/GgAaM0nXl6