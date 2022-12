Țara unde toată lumea ține cu Argentina, de când eroul Maradona a dat de pământ cu „coloniștii” englezi

de Ionuț AXINESCU

Pe deasupra, „pumele” se laudă și cu cei mai fanatici suporteri din lume. Chiar dacă nu toți sunt argentinieni. Victoria spectaculoasă cu Australia, scor 2-1, nu a fost aclamată doar la Buenos Aires și în restul Argentinei, ci și în Asia, la 17.000 de kilometri distanță.

După victoria cu Polonia (2-0), care a desăvârșit calificarea albicelestilor în optimile din Qatar, numeroase imagini venite de la Dhaka, capitala statului Bangladesh, au făcut înconjurul internetului.

Zeci de mii de localnici au văzut meciul Argentinei cu naționala lui Lewandowski pe un ecran gigant instalat în Dhaka, apoi au sărbătorit pe străzile capitalei, până spre dimineață, calificarea băieților lui Scaloni.

Locuitorii din Bangladesh s-au manifestat la fel de intens și la precedentele partide jucate de Messi & Co în Qatar, cu Arabia Saudită (1-2) și Mexic (2-0). Mii de steaguri ale Argentinei au fluturat prin Dhaka, în timp ce suporterii îmbrăcați în tricouri albiceleste au trăit cu emoție fiecare minut jucat de sud-americani în Qatar.

Argentinienii au fost impresionați de imaginile „fierbinți” venite din Bangladesh. Echipa lui Scaloni le-a mulțumit asiaticilor pentru susținere, printr-o postare pe contul oficial de Twitter. Inclusiv selecționerul a vorbit despre fanii din Bangladesh: „Suntem mândri că ne sprijină”, a spus antrenorul Scaloni, înaintea jocului cu Australia.

Aflat în sud-estul Asiei, Bangladesh este al optulea cel mai populat stat din lume, cu circa 165 de milioane de locuitori. Fotbalul și cricketul sunt cele mai populare sporturi în țară. Echipa națională a statului învecinat cu India și Myanmar nu s-a calificat niciodată la un Mondial, ocupă doar locul 192 în clasamentul FIFA, iar la Cupa Asiei a ajuns o singură dată, în 1980.

Totuși, de unde vine pasiunea localnicilor pentru Argentina? Culmea, „nebunia” din Bangladesh pentru selecționata albicelesta nu este deloc una recentă. Ea datează de la mijlocul anilor ‘80 și a fost declanșată de legendarul Diego Armando Maradona.

Succesul Argentinei la Mondialul din 1986, unde El Pibe de Oro și-a condus echipa spre trofeu, a fost catalizatorul. Turneul din Mexic, în care sud-americanii au învins Anglia, Belgia și Germania, a fost văzut în Bangladesh drept o victorie a celor mai săraci, din lumea a treia, în fața dominației și aroganței europene.

Succesul istoric al „pumelor” cu Anglia, 2-1 cu o „dublă” a lui Maradona (mâna lui Dumnezeu și golul secolului), reprezintă momentul care a cimentat dragostea bengalezilor pentru Argentina.

Întregul Bangladesh, țară care a fost colonie britanică mai bine de două secole, până în 1947, a empatizat enorm cu sud-americanii, care în 1982 au purtat un război de zece săptămâni cu Marea Britanie pentru Insulele Falkland.

Prestația glorioasă a eroului Maradona a fost percepută drept o răzbunare față de cotropitorii englezi. Așa a devenit Argentina, în ochii fanilor din Bangladesh, o forță care luptă cu „imperialiștii” britanici.

Dragostea bengalezilor pentru Argentina s-a consolidat în următorii zeci de ani, chiar dacă „pumele” n-au mai triumfat la Cupa Mondială. Batistuta, Crespo sau Zanetti au fost figuri emblematice în Bangladesh, iar acum Leo Messi este privit ca un idol la Dhaka și în restul țării.

În 2011, când Argentina a disputat un amical cu Nigeria (3-1) chiar în Bangladesh, mii de fani au aclamat echipa „pumelor” și s-au înghesuit să-l vadă pe viu pe Messi. Acum, sute de bengalezi au călătorit până în Qatar pentru a susține „La Scaloneta”.

Interesant este că până în 1986, când Maradona a schimbat definitiv mersul lucrurilor în această parte a lumii, fanii din Bangladesh erau atrași eminamente de o altă națională din America de Sud: Brazilia.

A son in Bangladesh ???????? who is an Argentina fan went on hunger strike for dying the whole house in Albiceleste colour ???????? and the father had to fulfil his wish. He has 2 daughters who are Brazil ???????? fans and will have to dye his other house in Selecao colours. ???? World Cup Craze. pic.twitter.com/YGOICuGICJ