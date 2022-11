Roberto Carlos anunță un Mondial "incredibil" în Qatar. Ce spune despre naționala Braziliei

"Fotbalul este cel mai mare, iar fotbalul va aduce fericire pe toate continentele, în special în Qatar. Va fi foarte frumos. Eu sper ca oamenilor să le placă această Cupă Mondială, pentru că va fi incredibilă", a adăugat Carlos într-un interviu acordat FIFA, în care a subliniat că "fotbalul va continua să unească lumea şi să arate că toată lumea poate fi fericită, fotbalul poate oferi asta, iar acest Mondial ar putea fi unul din cele mai bune din istorie".

Ce spune Roberto Carlos despre naționala Braziliei înainte de Cupa Mondială

Referitor la experienţele sale la Cupa Mondială, Roberto Carlos a recunoscut că Mondialul din Franţa l-a "făcut să crească mult ca jucător la echipa naţională a Braziliei", care a pierdut în finală în faţa Franţei, pentru că Zinedine Zidane "a fost foarte inspirat în acea zi".

"Şi apoi am fost campioni mondiali cu Germania în 2002, care a fost cea mai mare experienţă din cariera mea sportivă. În 2006, cu o mare echipă, am pierdut în faţa Franţei, dar pentru un fotbalist nimic nu se compară cu un Mondial", a adăugat Roberto Carlos.

"Ce am făcut în 1998, am făcut şi în 2002. Singura diferenţă este că în 2002 am cucerit trofeul, iar în 1998 doar am câştigat medaliile de vicecampioni", a mai spus el.

"În ceea ce priveşte actuala echipă a Braziliei, Roberto Carlos a opinat că "echipa este una foarte bună", dar că este o foarte mare diferenţă faţă de generaţia sa şi a adăugat că şi-ar dori ca jucătorii să se concentreze pe victorie.

Brazilia, de cinci ori campioană mondială, va debuta la CM 2022 pe 24 noiembrie, contra Serbiei, apoi se va confrunta cu Elveţia (28 noiembrie) şi Camerun (2 decembrie) în Grupa G.

Agerpres