Pepe a făcut scandal după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială

Frustrare, nervi și lacrimi pentru fotbaliștii Portugaliei după eliminarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

Portugalia a ratat şansa de a juca a treia sa semifinală de Cupă Mondială, după cele din 1966 şi 2006. Marocul a fost prima echipă arabă care a ajuns în sferturile Cupei Mondiale şi a patra africană.

Marocanii nu au încasat gol de la adversari până acum la turneul fin Qatar, singurul gol primit fiind un autogol al lui Nayef Aguerd, în meciul cu Canada (2-1).

Pepe, fundașul Portugaliei, a atacat dur bragada de arbitri condusă de argentinianul Facundo Tello. Căpitanul Portugaliei a făcut trimiteri la faptul că Tello provine din Argentina, țara care a dat una dintre semifinaliste la Mondial, chiar selecționata cu care ar fi putut să se dueleze Portugalia, într-o eventuală finală.

"Marocanii au tras foarte mult de timp, arbitrul i-a spus portarului de două ori să repună mai repede. Noi am vrut să jucăm și sunt mândru de atitudinea pe care am avut-o.

Maroc a tras de timp pe toată durata meciului să ne oprească prin faulturi, iar arbitrul n-a dat nimic, nici măcar nu era atent la detalii. Cred că am avut penalty la Bruno Fernandes”, a spus Pepe, după meci.

Marocanii au scris istorie în Qatar, Youssef En-Nesyri (42) marcând unicul gol al partidei, una în care lusitanii au dezamăgit, fiind departe de evoluţia din partida cu Elveţia (6-1).

Pepe:

???? "It's inadmissible that an Argentine referee was in charge today after what happened yesterday, with Messi complaining. After what I saw today, they can give the title to Argentina now.” pic.twitter.com/kty9Ppg17S