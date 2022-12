Pepe a ”luat foc”, după eliminarea Portugaliei: ”E inacceptabil să avem un arbitru argentinian, după declarațiile lui Messi”

După meci, Pepe (39 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul lusitanilor, a acuzat arbitrajul.

Fundașul lui FC Porto a acuzat faptul că centralul argentinian Facundo Tello trebuia să acorde mai multe minute de prelungire.

Pepe a ”luat foc” după ce Portugalia a fost eliminată

”Este inacceptabil ca un arbitru argentinian să oficieze acest meci, după declarațiile lui Messi. Astăzi, vine un argentinian și fluieră. Nu s-a jucat nimic în repriza secundă și s-au acordat doar opt minute de prelungire. Am muncit foarte mult.

Au dat opt minute și nu s-a jucat nimic. În repriza secundă, ne-am dorit doar să jucăm. Suntem triști. Am avut calitatea de a câștiga Cupa Mondială, din păcate nu am reușit să facem asta. Nu am avut voie să jucăm în a doua repriză. Argentina va fi campioană”, a spus Pepe, potrivit Marca.

Marocul merge în semifinalele Cupei Mondiale, unde va întâlni câștigătoarea dintre Anglia și Franța. Este cea mai mare performanță pentru o echipă din Africa, în istoria turneului final.

Maroc - Portugalia 1-0. Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial

Marocanii au început excelent meciul cu portughezii. Arabii au avut câteva ocazii la poarta lui Diogo Costa, iar în minutul 42 a venit și golul. En Nesyri s-a înălțat ca un vultur și l-a învins pe goalkeeperul lusitan, deblocând tabela și redând, astfel, scorul meciului: 1-0.

Chiar dacă Cheddira a primit două galbene în două minute (90+1', 90+3'), naționala lui Fernando Santos nu a găsit nicio cale prin care să restabilească egalitatea și au fost eliminați de la Mondialul din Qatar.