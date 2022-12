Carlo Ancelotti, impresionat de evoluțiile lui Lionel Messi de la Mondial. Analiza tehnicianului de la Real Madrid 

Argentina-Olanda și Franța-Anglia sunt cele două sferturi de finală care se cunosc deja, iar celelalte se vor stabili în următoarele zile.

Tehnicianul de la Real Madrid a făcut o scurtă analiză a confruntărilor care au avut loc până acum la Campionatul Mondial, evidențiind forma bună pe care a arătat-o Lionel Messi.

"Campionatul Mondial a ajuns în fazele eliminatorii, poate cele mai interesante. Argentinienii și-au revenit după pasul greșit cu Arabia Saudită, iar Messi joacă la cel mai înalt nivel. Tinerii Alvarez și Fernandez oferă energie și entuziasm echipei.

Nu văd să apară surprize. Pe o parte sunt Brazilia și Argentina ca cele mai puternice echipei. Iar pe cealaltă se află Franța, Portugalia, Anglia și Spania. Să vedem cine va ajunge în semifinale. Continuați să vă bucurați de acest Campionat Mondial!", a scris Carlo Ancelotti pe contul de Instagram.

Duelul dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, decis de FIFA

FIFA a prezentat statistica celor doi fotbaliști în momentul celor 1000 de meciuri jucate de fiecare, iar argentinianul este superior la toate capitolele starului portughez.

În primele 1000 de meciuri, Cristiano Ronaldo a marcat 725 goluri, a oferit 216 assisturi și a câștigat 31 trofee, în timp ce Lionel Messi a bifat 789 goluri, 348 assisturi și 41 trofee.

Starul lui PSG a fost ales MVP-ul partidei din optimile de finală, iar la finalul confruntării din optimi, starul argentinian a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat pe teren: "Cred că am controlat meciul. L-am fi închis de tot dacă mai marcam un gol. În afară de ultima ocazie pe care Emi și Lisandro Martinez au salvat-o, nu am suferit prea mult. A fost un meci fizic. Sunt foarte fericit pentru această victorie și pentru am mai trecut peste un etapă".