Antrenorul lui Gaziantep a plecat imediat din Turcia după înfrângerea cu Bașakșehir, scor 2-0, urmând să se întoarcă în perioada următoare.

Șumudică a preluat echipa în urmă cu o lună și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Până acum a bifat două victorii și este la egalitate cu locul care asigură salvarea, după opt etape.

Chiar dacă a fost aproape de a reveni în Superligă în vară, Marius Șumudică a refuzat să vorbească despre fotbalul românesc. ”Până când mă vor da turcii afară”, a spus, mai în glumă, mai în serios, fostul campion al României cu Astra Giurgiu.

Marius Șumudică s-a întors în țară: ”Fotbalul românesc? Nu mă interesează”

„Când am ajuns aveau zero puncte, am reușit să fac patru transferuri. Ușor, ușor, ne-am revenit, în primul rând ca joc, după aceea ca rezultate. Ieșisem deasupra liniei, acum iar am venit în zona roșie. Este foarte strâns, cu o victorie urci câte 4-5 locuri. Am avut o serie de două victorii, ceea ce ne-a făcut să urcăm peste linie.

(...)

Nu mă interesează. Nu vorbesc despre campionat că n-am mai vorbit, cred că am două luni. Din respect pentru voi că v-ați sculat dimineață și ați venit aici să beți o cafea am venit să vorbesc, dar eu de fotbalul românesc nu mai vorbesc, nu mă interesează. Îl respect, de aici am plecat, dar nu vreau... orice spun se scoate din context. Pe mine nu o să mă mai auziți să vorbesc până când mă vor da turcii afară”, a spus Marius Șumudică, la întoarcerea în țară.

Marius Șumudică a revenit la Gaziantep după doi ani. A mai antrenat echipa și în perioada 2019-2021, timp în care a avut rezultate remarcabile. Antrenorul român le-a mai pregătit în Turcia pe Kayserispor, Rizespor și Yeni Malatyaspor.

După reluarea campionatului, Gaziantep va juca pe teren propriu împotriva celor de la Antalyaspor, una dnitre echipele cu care Marius Șumudică se duelează pentru evitarea retrogradării.